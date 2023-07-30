Тур: 2. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
2:0
Конец матча
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиИсаксен Густав
27' Желтая карточкаАдамсен Тонни
1:0
29' ГолСимсир Араль
2:0
35' ГолГуэ-Сон Чо
53' Желтая карточкаГартенманн Стефан
78' Желтая карточкаКаба Сори
90'+6
Ход матча
16'
0:0
27'
29'
1:0
35'
2:0
74'
74'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
417 Количество передач 552
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Митьюлланд
Силькеборг
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
57.6%
15.2%
27.2%
19 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
61
44
Голов в среднем за матч
1.85
1.33
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|2
|1
|Симсир Араль
|1
|0.5
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|0.5
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куск Каспер
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3
Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2
ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1
Результаты матчей
Митьюлланд
Силькеборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Силькеборг
|Куск Каспер
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Люнгбю
|Грегор Паскаль
|1