Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Пюндт Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Митьюлланд

84' Пюндт Андреас из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

84' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

79' Тактическая замена. Карлсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

78' Каба Сори получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Митьюлланд

75' Удар от ворот произведет Митьюлланд

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Жуниньо из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

61' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Безумный фол. Пелле Мэттсон грубо играет против соперника. Пострадал Жуниньо

58' Хорошую попытку сделал Гуэ-Сон Чо . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Удар от ворот произведет Силькеборг

53' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Митьюлланд

52' Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Маккоуотт Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Маккоуотт Каллум нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

49' Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Силькеборг

48' Жуниньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.

48' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля