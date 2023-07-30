Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
Ход матча
26'
1:0
26
Наамо
Дарио
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Ортис
Матео
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
-
19 Onni Suutari
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Хонка
Оулу
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
3.33
1.38
Среднее время на гол
27
65
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|5
|0.29
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.18
|Коскинен Отсо
|2
|0.12
|Алегрия Хуан
|1
|0.06
|Ортис Матео
|1
|0.06
|Коски Вилле
|1
|0.06
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.06
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (1)
|0.56
|Карялайнен Расмус
|5 (1)
|0.28
|Йокелайнен Никлас
|4 (1)
|0.22
|Лииматта Отсо
|4
|0.22
|Lucas Morais
|2
|0.11
|Yassin Daoussi
|1
|0.06
|Riku Selander
|1
|0.06
|Миеттинен Тони
|1
|0.06
|Аффи Янн
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Флориан Кребс
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|1
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Паллас Ноа
|3
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Аффи Янн
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Yassin Daoussi
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Оулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
1
4
Хонка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Оулу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
6
12
Хонка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Оулу
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
4
31%
7
24%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
5
22%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3
Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
Оулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2
Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2
Результаты матчей
Хонка
Оулу
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хонка
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
17
63
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
134
313
107
214
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|22 - 12
|35
|2.
|1:0
|18
|11
|2
|5
|23 - 11
|35
|3.
|18
|9
|7
|2
|27 - 13
|34
|4.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|28 - 24
|31
|5.
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 14
|21
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|8.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|9.
|17
|3
|8
|6
|14 - 17
|17
|10.
|1:0
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|11.
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|11 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|1:0
|8
|2
|6
|0
|14 - 11
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|7.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|12.
|1:0
|9
|1
|0
|8
|5 - 20
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|6