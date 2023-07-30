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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
4:1
Конец матча
Оулу
0'
1:0
26' Гол
Бук Клесио
30' Желтая карточка
Yassin Daoussi
2:0
53' Гол
Эрнандес Алдайр
63' Желтая карточка
Паллас Ноа
2:0
64' Не забитый пенальти
Коскинен Отсо
65' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
3:0
66' Гол
Бук Клесио
71' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
86' Желтая карточка
Аяла Элиас
3:1
87' Пенальти
Onni Suutari
4:1
89' Гол
Музинга Джонатан
90'+4
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Флориан
Кребс
13
Ерёменко
Роман
32
Ортис
Матео
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
25
Eelis
Taskila
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
10
Lucas
Morais
9
Коффей
Эшли
7
Карялайнен
Расмус
Хонка
Оулу

История личных встреч

Хонка
Оулу

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:3
В
2:2
В
2:1
В
6:1
В
1:0
В
0:2
К
0:1
К
0:1
И
4:1
И
2:2
И
4:0
В
3:4
В
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

3.33
1.38

Среднее время на гол

27
65

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.35
Янсен Кевин 3 (1) 0.18
Коскинен Отсо 2 0.12
Алегрия Хуан 1 0.06
Ортис Матео 1 0.06
Эрнандес Алдайр 1 0.06
Коски Вилле 1 0.06
Музинга Джонатан 1 0.06
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.06
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (1) 0.56
Карялайнен Расмус 5 (1) 0.28
Йокелайнен Никлас 4 (1) 0.22
Лииматта Отсо 4 0.22
Lucas Morais 2 0.11
Yassin Daoussi 1 0.06
Riku Selander 1 0.06
Миеттинен Тони 1 0.06
Onni Suutari 1 (1) 0.06
Аффи Янн 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Флориан Кребс 2 0
Арко-Менса Эдмунд 2 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Паллас Ноа 4 0
Magnus Breitenmoser 2 1
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Lucas Morais 2 0
Аффи Янн 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Уорд Каллум 2 0
Каллинен Йере 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0

Результаты матчей

Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Оулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
5
Хонка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Оулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

6
12
Хонка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Оулу
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
5
29%
29%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
5
36%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
3
18%
7
23%
61-75
5
29%
29%
8
27%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
13%
3
11%
1-15
3
20%
6
22%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3
Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
Оулу
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2
Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2

Результаты матчей

Хонка
Оулу

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хонка
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
7
1.5
6
4
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
10
8
3
14
2.5
4
14
1
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 17 6 5 6 17 - 15 23
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 17 4 5 8 13 - 21 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Лахти
 16 3 6 7 14 - 23 15
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 17 2 7 8 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
7.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
12.
Хака
 9 1 0 8 5 - 20 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Yassin Daoussi получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Флориан Кребс сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Бук Клесио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 4:1 Оулу онлайн

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