Тур: 17. Стадион: Страндваллен.
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мьельбю
Юргорден
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.56
Среднее время на гол
48
162
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.53
0.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
127
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|3 (1)
|0.18
|Брорссон Арвид
|2
|0.12
|Штоль Адам
|2
|0.12
|Фенгер Макс
|2
|0.12
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.12
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Рослер Колин
|1
|0.06
|Бергстрем Якоб
|1
|0.06
|Seedy Jagne
|1
|0.06
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.17
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.17
|Финнделл Хампус
|3
|0.17
|Викхейм Густав
|2
|0.11
|Асоро Йоэль
|2
|0.11
|Радетинац Харис
|2
|0.11
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.11
|Эрикссон Магнус
|1
|0.06
|Фаллениус Оскар
|1
|0.06
|Шуллер Расмус
|1
|0.06
|Сабович Бесард
|1
|0.06
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.06
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Эйле Ноа
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
5
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
15
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Юргорден
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
22
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Юргорден
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
91
35
64
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
143
511
89
214
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|4.
|1:0
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|17 - 25
|25
|8.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|22 - 26
|23
|9.
|17
|7
|1
|9
|20 - 26
|22
|10.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
|16.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4