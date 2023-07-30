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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Мьельбю
0:1
Первый тайм: 29'
Юргорден
0'
0:1
22' Гол
Асоро Йоэль

Ход матча

22'
0:1
Асоро Йоэль
(Юханссон Петр)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Юргорден
3.83
3.46
2.45
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
15
Кричак
Иван
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
14
Сабович
Бесард
11
Берг
Оливер
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
29
Миллескуг
Ноэль
23
Викхейм
Густав
Мьельбю
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Юргорден

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.56

Среднее время на гол

48
162

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
127

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 3 (1) 0.18
Брорссон Арвид 2 0.12
Штоль Адам 2 0.12
Фенгер Макс 2 0.12
Йоханссон Александр 2 (1) 0.12
Йоханссон Херман 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Рослер Колин 1 0.06
Бергстрем Якоб 1 0.06
Seedy Jagne 1 0.06
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.17
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.17
Финнделл Хампус 3 0.17
Викхейм Густав 2 0.11
Асоро Йоэль 2 0.11
Радетинац Харис 2 0.11
Эдвардсен Виктор 2 0.11
Эрикссон Магнус 1 0.06
Фаллениус Оскар 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Сабович Бесард 1 0.06
Лёфгрен Йеспер 1 0.06
Андерссон Элиас 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Эйле Ноа 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Otto Rosengren 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Seedy Jagne 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
15
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Юргорден
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Юргорден

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
1
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
8
9
2
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 1:0 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 17 7 5 5 24 - 20 26
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 0:0 18 6 5 7 22 - 26 23
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 0:1 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
16.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 0:0 8 5 2 1 14 - 8 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 0:1 9 2 3 4 9 - 9 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 4 3 2 14 - 10 15
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 0:1 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Юргорден
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Юргорден
3.83
3.46
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:1 Юргорден онлайн

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