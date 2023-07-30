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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 5974
Мьельбю
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
22' Гол
Асоро Йоэль
48' Желтая карточка
Seedy Jagne
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Асоро Йоэль
(Юханссон Петр)
48'
Seedy Jagne
 
57'
 
Финнделл Хампус
Сабович Бесард
57'
 
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
68'
Бергстрем Якоб
Лёфквист Дэвид
 
68'
Карлиус Людвиг
Брорссон Арвид
 
72'
 
Гурбанлы Муса
Асоро Йоэль
72'
 
Lucas Bergvall
Эрикссон Магнус
85'
 
Ларссон Якоб
Берг Оливер
85'
Elliot Stroud
Кричак Иван
 
85'
Argjend Miftari
Seedy Jagne
 
85'
Моро Мамудо
Йоханссон Херман
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тернквист
Ноэль
15
Кричак
Иван
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
14
Сабович
Бесард
11
Берг
Оливер
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
29
Миллескуг
Ноэль
23
Викхейм
Густав
Мьельбю
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Юргорден

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.56

Среднее время на гол

48
162

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
127

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 3 (1) 0.18
Брорссон Арвид 2 0.12
Штоль Адам 2 0.12
Фенгер Макс 2 0.12
Йоханссон Александр 2 (1) 0.12
Йоханссон Херман 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Рослер Колин 1 0.06
Бергстрем Якоб 1 0.06
Seedy Jagne 1 0.06
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.17
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.17
Асоро Йоэль 3 0.17
Финнделл Хампус 3 0.17
Викхейм Густав 2 0.11
Радетинац Харис 2 0.11
Эдвардсен Виктор 2 0.11
Эрикссон Магнус 1 0.06
Фаллениус Оскар 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Сабович Бесард 1 0.06
Лёфгрен Йеспер 1 0.06
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Эйле Ноа 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Otto Rosengren 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
15
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Юргорден
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
3
17%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Юргорден

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
1
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
8
9
2
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
6.
ИФК Норрчепинг
 1:2 17 7 4 6 25 - 22 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 2:1 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
16.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Хаммарбю
 2:1 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 1:2 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 1:2 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
14.
Хаммарбю
 2:1 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Юханссон Петр сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Асоро Йоэль бьет в цель!
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