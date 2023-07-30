Тур: 17. Стадион: Теле2 Арена.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.90 Победа «Норрчепинга»
-
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
19
Jusef
Erabi
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
13 Фенгер МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
-
20 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
1.63
0.73
Среднее время на гол
55
123
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2.18
1.44
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.22
|Джуканович Виктор
|4
|0.22
|Jusef Erabi
|3
|0.17
|Теки Тесфальдет
|2
|0.11
|Садику Лорет
|1
|0.06
|Налич Ади
|1
|0.06
|Маркус Карлссон
|1
|0.06
|Хаммар Фредрик
|1
|0.06
|Нильссон Джоэл
|1
|0.06
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.06
|Маджед Монтадер
|1
|0.06
|Nathaniel Adjei
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.29
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.29
|Линн Виктор
|4
|0.24
|Траустасон Арнор
|4 (1)
|0.24
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.12
|Лунд Марко
|1
|0.06
|Хазени Кристоффер
|1
|0.06
|Сема Майч
|1
|0.06
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
4
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
5
9
Хаммарбю
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
7
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
12%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0
Результаты матчей
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
52
35
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
71
37
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
142
89
88
314
214
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|4.
|1:0
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 20
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|17 - 25
|25
|8.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|22 - 26
|23
|9.
|17
|7
|1
|9
|20 - 26
|22
|10.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
|16.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.90 Победа «Норрчепинга»
-