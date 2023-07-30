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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 26'
ИФК Норрчепинг
0'
22' Желтая карточка
Ортмарк Якоб

Ход матча

22'
 
Ортмарк Якоб

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.15
3.98
4.10
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
33
Хаммар
Фредрик
9
Налич
Ади
19
Jusef
Erabi
20
Бесара
Нахир
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
17
Шабани
Лаорент
22
Гудьонсен
Андри
Хаммарбю
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

А
2:0
А
4:1
А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.73

Среднее время на гол

55
123

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.22
Джуканович Виктор 4 0.22
Jusef Erabi 3 0.17
Теки Тесфальдет 2 0.11
Садику Лорет 1 0.06
Налич Ади 1 0.06
Маркус Карлссон 1 0.06
Хаммар Фредрик 1 0.06
Нильссон Джоэл 1 0.06
Миккельсен Эугуст 1 0.06
Маджед Монтадер 1 0.06
Nathaniel Adjei 1 0.06
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.29
Сигурдссон Арнор 5 0.29
Линн Виктор 4 0.24
Траустасон Арнор 4 (1) 0.24
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.12
Лунд Марко 1 0.06
Хазени Кристоффер 1 0.06
Сема Майч 1 0.06
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Nathaniel Adjei 2 1
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Marti Cifuentes 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
4
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

5
9
Хаммарбю
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ИФК Норрчепинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
7

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
12%
4
22%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
23%
1
6%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0

Результаты матчей

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
3
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
8
8
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 1:0 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 17 7 5 5 24 - 20 26
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 0:0 18 6 5 7 22 - 26 23
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 0:1 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
16.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 0:0 8 5 2 1 14 - 8 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 0:1 9 2 3 4 9 - 9 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 4 3 2 14 - 10 15
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 0:1 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Юргорден
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.15
3.98
4.10
Все Коэффициенты
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