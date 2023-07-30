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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 21348
Хаммарбю
2:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
22' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
1:0
56' Гол
Налич Ади
71' Желтая карточка
Траустасон Арнор
1:1
82' Гол
Траустасон Арнор
2:1
90' Гол
Джуканович Виктор
90' Желтая карточка
Джуканович Виктор
90' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
90' Желтая карточка
Эрикссон Антон
90' Желтая карточка
Сисей Йеспер
90'+10
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
13
Фенгер
Мадс
33
Хаммар
Фредрик
9
Налич
Ади
19
Jusef
Erabi
20
Бесара
Нахир
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
17
Шабани
Лаорент
22
Гудьонсен
Андри
Хаммарбю
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

А
2:0
А
4:1
А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.73

Среднее время на гол

55
123

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 5 0.28
Бесара Нахир 4 (2) 0.22
Jusef Erabi 3 0.17
Теки Тесфальдет 2 0.11
Налич Ади 2 0.11
Садику Лорет 1 0.06
Маркус Карлссон 1 0.06
Хаммар Фредрик 1 0.06
Нильссон Джоэл 1 0.06
Миккельсен Эугуст 1 0.06
Маджед Монтадер 1 0.06
Nathaniel Adjei 1 0.06
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.29
Сигурдссон Арнор 5 0.29
Траустасон Арнор 5 (1) 0.29
Линн Виктор 4 0.24
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.12
Лунд Марко 1 0.06
Хазени Кристоффер 1 0.06
Сема Майч 1 0.06
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 4 0
Nathaniel Adjei 2 1
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 7 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 3 0
Скуласон Ари 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
5
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

5
9
Хаммарбю
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
ИФК Норрчепинг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
5
31%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
5
42%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
17%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
25%
5
19%
31-45
7
29%
29%
5
19%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
4
17%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
11%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
22%
1
5%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
8
30%
30%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0

Результаты матчей

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
2
9
9
1.5
8
9
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Кальмар
 0:1 17 7 4 6 20 - 22 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Гётеборг
 1:0 17 2 7 8 14 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 0:1 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 1:0 9 2 3 4 10 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
15.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 0:1 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 1:0 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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