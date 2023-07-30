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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Первый тайм: 28'
КТП
0'
19' Желтая карточка
Ниссилья Урхо
0:0
26' Не забитый пенальти

Ход матча

19'
Ниссилья Урхо
 
26'
0:0
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
КТП
1.55
9.00
7.77
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
33
Хямяляйнен
Танели
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
17
Хейнонен
Артту
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
11
Лампинен
Пири
44
Джервис
Джейк
9
Туоминен
Яссе
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
4
Клинкенберг
Дан
14
Juho
Lehtiranta
19
Илитолва
Миска
21
Gabriel
Sandberg
5
Огунгбаро
Майкл
32
Рамадингайе
Давид
7
Joni
Maekelae
9
Тарвонен
Алекси
11
Акре
Уильям
Вента
КуПС
КТП

История личных встреч

КуПС
КТП

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

В
0:0
В
1:2
В
4:0
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:1
К
2:1
В
2:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.33
Ветели Йоона 5 0.28
Саволайнен Саку 3 0.17
Туоминен Яссе 2 0.11
Сааринен Сет 2 0.11
Антви Клинтон 1 0.06
Биспо Габриэл 1 0.06
Попович Антон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.29
Michael Simoes Domingues IV 4 0.24
Simo Roiha 2 0.12
Де Врис Джек 1 0.06
Акре Уильям Вента 1 0.06
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 6 0
Рамадингайе Давид 5 0
Нурмос Ласси 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Клинкенберг Дан 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Линдфорс Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Акре Уильям Вента 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
КТП
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
КуПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
КТП
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

12
8
КуПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
КТП
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
6
50%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
5
45%
5
26%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1
Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0
КТП
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0
КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4

Результаты матчей

КуПС
КТП

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КуПС
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
8
7
10
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 1:0 18 11 2 5 23 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 0:1 18 9 3 6 28 - 25 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 1:0 17 6 5 6 14 - 14 23
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 0:1 17 4 5 8 13 - 20 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Хака
 1:0 17 3 6 8 19 - 31 15
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Лахти
 0:1 16 3 5 8 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 1:0 10 6 0 4 11 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 1:0 9 4 2 3 8 - 6 14
7.
Оулу
 0:1 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 0:1 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Хака
 1:0 8 2 6 0 14 - 11 12
10.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 0:1 10 5 2 3 15 - 12 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Хонка
 1:0 8 2 3 3 6 - 8 9
7.
Лахти
 0:1 9 2 3 4 6 - 12 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 0:1 9 1 2 6 5 - 12 5
12.
Хака
 1:0 9 1 0 8 5 - 20 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Ильвес Seydine N'Diaye 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
КТП
1.55
9.00
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 1:0 КТП онлайн

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