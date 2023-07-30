Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
3' ПенальтиХейнонен Артту
19' Желтая карточкаНиссилья Урхо
1:0
27' Не забитый пенальтиРамадингайе Давид
46' Желтая карточкаАкре Уильям Вента
2:0
55' ГолХейнонен Артту
72' Желтая карточкаНурмос Ласси
90'+3
Ход матча
3'
1:0
19'
27'
55'
2:0
72'
18
Сааринен
Сет
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
-
-
30 Alen Harbas
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
КуПС
КТП
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.33
|Ветели Йоона
|5
|0.28
|Саволайнен Саку
|3
|0.17
|Туоминен Яссе
|2
|0.11
|Сааринен Сет
|2
|0.11
|Хейнонен Артту
|2 (1)
|0.11
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Биспо Габриэл
|1
|0.06
|Попович Антон
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|5
|0.29
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.24
|Simo Roiha
|2
|0.12
|Де Врис Джек
|1
|0.06
|Акре Уильям Вента
|1
|0.06
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Рамадингайе Давид
|5
|0
|Нурмос Ласси
|5
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Клинкенберг Дан
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Акре Уильям Вента
|2
|0
|Линдфорс Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
КТП
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
КуПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
КТП
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
12
8
КуПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
КТП
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
6
50%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
5
45%
5
26%
61-75
1
9%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1
Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0
КТП
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0
КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4
Результаты матчей
КуПС
КТП
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КуПС
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
88
710
412
215
115
116
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6