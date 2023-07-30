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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
2:2
Второй тайм: 89'
Видовре
0'
9' Желтая карточка
Matti Olsen
1:0
10' Пенальти
Бундгаард Филип
2:0
32' Гол
Нордли Симен Болькан
2:1
34' Гол
Andreas Smed
45' Желтая карточка
Бундгаард Филип
45' Желтая карточка
Hugo Andersson2
2:2
57' Гол
Якобсен Кристиан
81' Желтая карточка
Magnus Fredslund
86' Желтая карточка
Камили Лирим

Ход матча

9'
 
Matti Olsen
10'
Бундгаард Филип
1:0
32'
Нордли Симен Болькан
(Одей Стивен)
2:0
34'
2:1
Andreas Smed
(Камили Лирим)
45'
Бундгаард Филип
 
45'
Hugo Andersson2
 
52'
 
Томсен Тобиас
Спельманн Мартин
54'
Mustapha Isah
Нордли Симен Болькан
 
57'
2:2
Якобсен Кристиан
(Andreas Smed)
62'
Клюснер Тобиас
Бабаян Эдгар
 
62'
Эгхо Марвин
Одей Стивен
 
74'
 
Marius Holst Papuga
Andreas Smed
74'
 
Magnus Lysholm Petersen
Marc Nielsen
81'
 
Magnus Fredslund
82'
Альбек Мадс
Педерсен Миккель
 
82'
Jeppe Kudsk
William Kaastrup
 
83'
 
Геертсен Николай
Magnus Fredslund
86'
 
Камили Лирим

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Видовре
3.10
4.07
6.50
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
19
William
Kaastrup
11
Бабаян
Эдгар
12
Педерсен
Миккель
8
Энггаард
Мэдс
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
6
Геммер
Йонас
30
Magnus
Fredslund
22
Andreas
Smed
10
Спельманн
Мартин
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
Раннерс
4-4-2
Видовре
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.5
Нордли Симен Болькан 1 0.5
Hugo Andersson2 1 0.5
Бундгаард Филип 1 (1) 0.5
Эгхо Марвин 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 0.5
Якобсен Кристиан II 1 0.5
Камили Лирим 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 1 0
Matti Olsen 1 0
Magnus Fredslund 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0
Видовре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0
Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1 Динамо Тбилиси - Видовре 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Видовре

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Оденсе
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Раннерс
 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Видовре
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Брондбю
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Видовре
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Видовре
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 2
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Якобсен Кристиан II успешно блокирует удар.
  • 88'
    Клюснер Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 88'
    Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 87'
    Судья свистит. Геммер Йонас атаковал сзади соперника. Это Энггаард Мэдс заработал своей команде штрафной
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    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Видовре
    3.10
    4.07
    6.50
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    Где смотреть матч Раннерс 2:2 Видовре онлайн

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