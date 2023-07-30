Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хьюго Андерссон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бундгаард Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Раннерс

44' Magnus Fredslund не смог попасть в створ ударом издали

43' Ahmed Iljazovski из команды Видовре наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Идет дождь, трудные условия для игроков.

39' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Судья начинает матч

37' Матч прерван

37' Матч остановлен

37' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Энггаард Мэдс пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

35' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Забив гол, Видовре сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

34' Г О О О О Л - Andreas Smed забивает с правой ноги!

34' Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Andreas Smed из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Видовре

21' Педерсен Миккель из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Видовре

19' Бабаян Эдгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

18' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс

16' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Видовре

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Бундгаард Филип из команды Раннерс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Filip Djukic прыгнул не в ту сторону.

9' Matti Olsen получил желтую карточку от судьи

9' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

7' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Раннерс начинает с центра поля

1' Видовре начинает с центра поля