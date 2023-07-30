  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
 
Прерван
Видовре

Ход матча

9'
 
Matti Olsen
10'
Бундгаард Филип
1:0
32'
Нордли Симен Болькан
(Одей Стивен)
2:0
34'
2:1
Andreas Smed
(Камили Лирим)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Видовре
1.75
6.70
4.98
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
19
William
Kaastrup
11
Бабаян
Эдгар
12
Педерсен
Миккель
8
Энггаард
Мэдс
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
6
Геммер
Йонас
30
Magnus
Fredslund
22
Andreas
Smed
10
Спельманн
Мартин
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
Раннерс
4-4-2
Видовре
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 1
Нордли Симен Болькан 1 1
Hugo Andersson2 1 1
Бундгаард Филип 1 (1) 1
Эгхо Марвин 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 1
Камили Лирим 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 1 0
Matti Olsen 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1
ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0
Видовре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0
Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1 Динамо Тбилиси - Видовре 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Видовре

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Раннерс
 1 0 1 0 4 - 3 1
7.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Видовре
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Раннерс
 0 0 0 0 2 - 1 0
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 2
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Матч прерван
  • 37'
    Матч остановлен
  • 37'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 36'
    Энггаард Мэдс пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем
  • 36'
    Стендеруп Даниэль успешно блокирует удар.
  • 36'
    Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Видовре
    1.75
    6.70
    4.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Раннерс - Видовре онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Раннерс
    Видовре
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     