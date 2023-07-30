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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: .
Лиллестрём
2:1
Второй тайм: 75'
Хам-Кам
0'
1:0
23' Гол
Осен Йермунд
1:1
35' Гол
Удаль Хенрик
2:1
36' Гол
Драгснес Ветле
63' Желтая карточка
Рангер Ларс

Ход матча

23'
Осен Йермунд
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
35'
1:1
Удаль Хенрик
36'
Драгснес Ветле
(Осен Йермунд)
2:1
46'
 
Benjamin Thoresen Faraas
Удаль Хенрик
57'
Скогволд Хенрик
Свендсен Тобиас
 
60'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
63'
Рангер Ларс
 
72'
Слёрдаль Филип
Vetle Skjaervik
 
72'
Лундему Мариус
Ольсен Томас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хам-Кам
1.48
7.20
6.89
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
20
Vetle
Skjaervik
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
6
Хофф
Вебьёрн
24
Свендсен
Тобиас
7
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Лиллестрём
3-4-2-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Хам-Кам

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
0:1
Э
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2.29
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.94
Ольсен Томас 6 0.38
Осен Йермунд 3 0.19
Тённесен Кристоффер 2 0.13
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Драгснес Ветле 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Гарнас Эспен 1 0.06
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.38
Киркеволд Пол 4 0.25
John Olav Norheim 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 5 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
6
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хам-Кам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

9
9
Лиллестрём
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
19%
1
11%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
7
33%
4
44%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
4
33%
5
21%
46-60
2
17%
6
25%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
3
27%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
13%
2
10%
1-15
6
20%
2
10%
16-30
3
10%
4
20%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
12
40%
7
35%
76-90

Пропущено

21
33
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
6
29%
8
24%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
4
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Хам-Кам

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
7
8
5
10
2.5
3
12
4
11
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 1:0 16 11 2 3 35 - 22 35
3.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
4.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
5.
Лиллестрём
 2:1 16 9 2 5 31 - 23 29
6.
Бранн
 0:1 17 8 3 6 28 - 22 27
7.
Одд
 2:2 17 6 5 6 17 - 18 23
8.
Сарпсборг-08
 1:1 16 6 4 6 27 - 26 22
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 16 6 3 7 19 - 18 21
10.
Русенборг
 2:2 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Хёугесунн
 1:1 16 5 4 7 15 - 22 19
12.
Хам-Кам
 1:2 16 5 1 10 20 - 36 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 0:0 17 2 2 13 11 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 1:0 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 2:1 9 6 0 3 22 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:1 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Русенборг
 2:2 10 4 2 4 13 - 14 14
9.
Хам-Кам
 1:2 8 4 1 3 10 - 10 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
12.
Одд
 2:2 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 15 - 12 11
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 0:0 9 2 2 5 7 - 14 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 1:0 8 5 1 2 11 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Одд
 2:2 10 3 3 4 11 - 13 12
6.
Лиллестрём
 2:1 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
9.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Хёугесунн
 1:1 9 1 2 6 4 - 14 5
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
15.
Хам-Кам
 1:2 8 1 0 7 10 - 26 3
16.
Олесунн
 0:0 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хам-Кам
1.48
7.20
6.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:1 Хам-Кам онлайн

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