Тур: 16. Стадион: Aaraasen Stadion.
2:1
Второй тайм: 75'
0'
1:0
23' ГолОсен Йермунд
1:1
35' ГолУдаль Хенрик
2:1
36' ГолДрагснес Ветле
63' Желтая карточкаРангер Ларс
Ход матча
23'
35'
1:1
36'
2:1
63'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Лиллестрём
Хам-Кам
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.94
|Ольсен Томас
|6
|0.38
|Осен Йермунд
|3
|0.19
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Драгснес Ветле
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.38
|Киркеволд Пол
|4
|0.25
|John Olav Norheim
|2
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.06
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
2
6
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хам-Кам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
9
9
Лиллестрём
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
19%
1
11%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
7
33%
4
44%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
4
33%
5
21%
46-60
2
17%
6
25%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
3
27%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
30
20
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
13%
2
10%
1-15
6
20%
2
10%
16-30
3
10%
4
20%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
12
40%
7
35%
76-90
Пропущено
21
33
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
6
29%
8
24%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
4
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Хам-Кам
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
44
44
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
87
78
510
312
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|35 - 22
|35
|3.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|5.
|2:1
|16
|9
|2
|5
|31 - 23
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|28 - 22
|27
|7.
|2:2
|17
|6
|5
|6
|17 - 18
|23
|8.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|10.
|2:2
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|1:1
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|1:2
|16
|5
|1
|10
|20 - 36
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|2:1
|9
|6
|0
|3
|22 - 14
|18
|6.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|12.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|15.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|10 - 26
|3
|16.
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1 3