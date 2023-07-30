Тур: 16. Стадион: Aaraasen Stadion.
3:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолОсен Йермунд
1:1
35' ГолУдаль Хенрик
2:1
36' ГолДрагснес Ветле
63' Желтая карточкаРангер Ларс
3:1
83' ПенальтиСкогволд Хенрик
88' Желтая карточкаКристиансен Мадс
90'+8
Ход матча
23'
35'
1:1
36'
2:1
63'
83'
3:1
88'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.45 Победа «Лиллестрём»
-
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Лиллестрём
Хам-Кам
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.94
|Ольсен Томас
|6
|0.38
|Осен Йермунд
|3
|0.19
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Драгснес Ветле
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.06
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.38
|Киркеволд Пол
|4
|0.25
|John Olav Norheim
|2
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.06
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
7
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хам-Кам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
9
9
Лиллестрём
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Хам-Кам
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
17%
1
10%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
8
33%
4
40%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
1
8%
6
22%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
3
27%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
12%
2
10%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
2
6%
4
19%
61-75
13
39%
7
33%
76-90
Пропущено
22
36
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
6
27%
8
22%
46-60
2
9%
8
22%
61-75
4
18%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Хам-Кам
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
63
44
54
17
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
97
79
610
313
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|2
|2
|43 - 17
|41
|2.
|16
|11
|2
|3
|36 - 22
|35
|3.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|28 - 26
|24
|8.
|17
|6
|4
|7
|17 - 19
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|16
|6
|2
|8
|19 - 19
|20
|11.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|12.
|16
|5
|1
|10
|20 - 37
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|15.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5