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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: .
Лиллестрём
3:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
23' Гол
Осен Йермунд
1:1
35' Гол
Удаль Хенрик
2:1
36' Гол
Драгснес Ветле
63' Желтая карточка
Рангер Ларс
3:1
83' Пенальти
Скогволд Хенрик
88' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
90'+8

Ход матча

23'
Осен Йермунд
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
35'
1:1
Удаль Хенрик
36'
Драгснес Ветле
(Осен Йермунд)
2:1
46'
 
Benjamin Thoresen Faraas
Куртович Виллиам
57'
Скогволд Хенрик
Свендсен Тобиас
 
60'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
63'
Рангер Ларс
 
72'
Слёрдаль Филип
Vetle Skjaervik
 
72'
Лундему Мариус
Ольсен Томас
 
75'
 
Кьяергор Оливер
Удаль Хенрик
83'
Скогволд Хенрик
3:1
88'
Кристиансен Мадс
 
90'
Uba Charles
Эд Эскил
 
90'
Leandro Elvestad Neto
Осен Йермунд
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
20
Vetle
Skjaervik
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
6
Хофф
Вебьёрн
24
Свендсен
Тобиас
7
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Лиллестрём
3-4-2-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Хам-Кам

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
0:1
Э
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2.29
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.94
Ольсен Томас 6 0.38
Осен Йермунд 3 0.19
Тённесен Кристоффер 2 0.13
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Драгснес Ветле 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Гарнас Эспен 1 0.06
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.06
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.38
Киркеволд Пол 4 0.25
John Olav Norheim 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 5 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
7
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хам-Кам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

9
9
Лиллестрём
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Хам-Кам
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

24
10
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
17%
1
10%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
8
33%
4
40%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
2
15%
6
22%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
5
56%
3
27%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
12%
2
10%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
2
6%
4
19%
61-75
13
39%
7
33%
76-90

Пропущено

22
36
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
6
27%
8
22%
46-60
2
9%
8
22%
61-75
4
18%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Хам-Кам

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
4
4
5
4
2.5
1
7
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
7
9
6
10
2.5
3
13
4
12
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 17 13 2 2 43 - 17 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 1:0 16 10 3 3 22 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 16 6 2 8 19 - 19 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 2 1 23 - 9 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 1:0 8 6 1 1 11 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Осен Йермунд сделал результативную передачу.
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