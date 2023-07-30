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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 15903
Бранн
0:1
Второй тайм: 73'
Викинг
0'
0:1
29' Гол
Бьёрсхоль Сондре
38' Желтая карточка
Сери Яфет
54' Желтая карточка
Брекало Давид

Ход матча

29'
0:1
Бьёрсхоль Сондре
(Язбек Патрик)
38'
Сери Яфет
 
46'
Бломберг Оле-Дидрик
Frederik Boersting
 
46'
Матисен Ульрик
Йенсен Вассберг Никлас
 
54'
 
Брекало Давид
68'
Кроне Свенн
Педерсен Торе
 
68'
Селанн-Хеггебе Эуне
Кастро Никлас
 
70'
 
Сандберг Никлас
Свеннсен Сандер

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Викинг
6.10
4.42
3.93
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
5
Диоп
Джибрил
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
14
Язбек
Патрик
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Бранн
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Викинг

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:5
Э
2:1
ТМК
3:2
Э
2:4
Э
1:1
ТМК
1:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:1
КН
2:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
3:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
5:2

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
1.23

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

2
1.53

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.77
1.4

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.65
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.35
Кастро Никлас 2 0.12
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.12
Frederik Boersting 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.06
Матисен Ульрик 1 0.06
Jonas Torsvik 1 0.06
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.56
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.31
Свеннсен Сандер 4 0.25
Бьёрсхоль Сондре 4 0.25
Д'Агостино Николас 2 0.13
Танген Харальд 2 0.13
Бьярнасон Биркир 2 0.13
Брекало Давид 2 0.13
Язбек Патрик 1 0.06
Паттинама Шейн 1 0.06
Сандберг Никлас 1 0.06
Лёкберг Кристоффер 1 0.06
Стенснесс Джанни 1 0.06
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Д'Агостино Николас 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
2
Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Викинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

7
21
Бранн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Викинг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
21%
5
50%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
1
4%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
9
38%
61-75
4
44%
8
33%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Забито

28
34
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
14%
3
9%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
5
18%
5
15%
46-60
2
7%
10
29%
29%
61-75
8
29%
13
38%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
29%
2
9%
61-75
5
24%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0
Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Викинг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2
Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1

Результаты матчей

Бранн
Викинг

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бранн
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
7
1
4
4
2.5
5
3
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
10
5
5
11
2.5
6
9
1
15
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 1:0 16 11 2 3 35 - 22 35
3.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
4.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
5.
Лиллестрём
 2:1 16 9 2 5 31 - 23 29
6.
Бранн
 0:1 17 8 3 6 28 - 22 27
7.
Одд
 2:2 17 6 5 6 17 - 18 23
8.
Сарпсборг-08
 1:1 16 6 4 6 27 - 26 22
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 16 6 3 7 19 - 18 21
10.
Русенборг
 2:2 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Хёугесунн
 1:1 16 5 4 7 15 - 22 19
12.
Хам-Кам
 1:2 16 5 1 10 20 - 36 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 0:0 17 2 2 13 11 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 1:0 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 2:1 9 6 0 3 22 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:1 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Русенборг
 2:2 10 4 2 4 13 - 14 14
9.
Хам-Кам
 1:2 8 4 1 3 10 - 10 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
12.
Одд
 2:2 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 15 - 12 11
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 0:0 9 2 2 5 7 - 14 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 1:0 8 5 1 2 11 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Одд
 2:2 10 3 3 4 11 - 13 12
6.
Лиллестрём
 2:1 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
9.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Хёугесунн
 1:1 9 1 2 6 4 - 14 5
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
15.
Хам-Кам
 1:2 8 1 0 7 10 - 26 3
16.
Олесунн
 0:0 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Сери Яфет получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Язбек Патрик сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Бьёрсхоль Сондре бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Викинг
6.10
4.42
3.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:1 Викинг онлайн

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