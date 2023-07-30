Тур: 16. Стадион: Бранн. Зрители: 15903
0'
0:1
29' ГолБьёрсхоль Сондре
38' Желтая карточкаСери Яфет
54' Желтая карточкаБрекало Давид
87' Желтая карточкаД'Агостино Николас
0:2
90' ПенальтиСандберг Никлас
90'+9
Ход матча
29'
0:1
38'
54'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Бранн
Викинг
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
2
1.53
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.77
1.4
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.65
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.35
|Кастро Никлас
|2
|0.12
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.12
|Frederik Boersting
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.06
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.06
|Матисен Ульрик
|1
|0.06
|Jonas Torsvik
|1
|0.06
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.56
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.31
|Свеннсен Сандер
|4
|0.25
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.25
|Д'Агостино Николас
|2
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.13
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.13
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.13
|Брекало Давид
|2
|0.13
|Язбек Патрик
|1
|0.06
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.06
|Стенснесс Джанни
|1
|0.06
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
2
Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Викинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
7
21
Бранн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Викинг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
9
23
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
6
50%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
2
22%
1
4%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
9
38%
61-75
4
44%
8
33%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Забито
28
36
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
4
14%
3
8%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
5
18%
5
14%
46-60
2
7%
10
28%
61-75
8
29%
14
39%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
3
14%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
6
26%
2
9%
61-75
6
26%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0
Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Викинг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2
Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Результаты матчей
Бранн
Викинг
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бранн
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
71
45
53
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
98
115
512
610
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|2
|2
|43 - 17
|41
|2.
|16
|11
|2
|3
|36 - 22
|35
|3.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|7.
|16
|7
|3
|6
|28 - 26
|24
|8.
|17
|6
|4
|7
|17 - 19
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|16
|6
|2
|8
|19 - 19
|20
|11.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|12.
|16
|5
|1
|10
|20 - 37
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|15.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5