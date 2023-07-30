Тур: 16. Стадион: Сарпсборг.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
17' Гол в свои воротаСкиппер Антон
51' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
1:1
52' ГолТорп Виктор
Ход матча
17'
0:1
51'
52'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хёугесунн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.64
Среднее время на гол
64
141
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.7
Среднее время на гол
66
128
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.38
0.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
65
135
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.31
|Торп Виктор
|5
|0.31
|Солтведт Йоахим
|4
|0.25
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.19
|Майгор Миккел
|3
|0.19
|Утвик Бьорн
|3
|0.19
|Вишне Эйрик
|2
|0.13
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.06
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|3
|0.19
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.19
|Лейте Бруно
|2
|0.13
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|Санде Мадс
|1
|0.06
|Реесе Сёрен
|1
|0.06
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|1
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
2
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хёугесунн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
9
9
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Хёугесунн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
14%
1
25%
1-15
5
36%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Забито
27
14
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
3
11%
2
14%
1-15
9
33%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
7
29%
29%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
2
8%
6
29%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1
Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
34
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
87
411
312
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|35 - 22
|35
|3.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|5.
|2:1
|16
|9
|2
|5
|31 - 23
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|28 - 22
|27
|7.
|2:2
|17
|6
|5
|6
|17 - 18
|23
|8.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|10.
|2:2
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|1:1
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|1:2
|16
|5
|1
|10
|20 - 36
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|2:1
|9
|6
|0
|3
|22 - 14
|18
|6.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|12.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|15.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|10 - 26
|3
|16.
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1 3