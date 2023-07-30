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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4154
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Скиппер Антон
1:1
52' Гол
Торп Виктор
2:1
79' Гол
Утвик Бьорн
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Скиппер Антон
52'
Торп Виктор
(Майгор Миккел)
1:1
79'
Утвик Бьорн
(Солтведт Йоахим)
2:1
85'
 
Паязити Адрион
Эскесен Юлиус
85'
 
Самуэльсен Мартин
Лейте Бруно
89'
Сколевик Стеффен
Тибблинг Симон
 
90'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
31
Скиппер
Антон
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
21
Эскесен
Юлиус
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хёугесунн
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хёугесунн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.64

Среднее время на гол

64
141

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.7

Среднее время на гол

66
128

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.38
0.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
135

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.31
Торп Виктор 5 0.31
Солтведт Йоахим 4 0.25
Утвик Бьорн 4 0.25
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.19
Майгор Миккел 3 0.19
Вишне Эйрик 2 0.13
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Christopher Bonsu Baah 1 0.06
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.19
Sorry Diarra 3 (1) 0.19
Лейте Бруно 2 0.13
Теркильдсен Петер 1 0.06
Санде Мадс 1 0.06
Реесе Сёрен 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Oscar Krusnell 1 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
2
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

9
9
Сарпсборг-08
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хёугесунн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
12%
1
25%
1-15
6
35%
2
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
8%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Забито

30
14
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
10%
2
14%
1-15
10
33%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
6
20%
3
21%
76-90

Пропущено

24
24
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
7
29%
29%
1
4%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
2
8%
7
29%
29%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
29%
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1
Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Хёугесунн

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
4
4
1.5
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
9
7
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 17 13 2 2 43 - 17 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 1:0 16 10 3 3 22 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 16 6 2 8 19 - 19 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 2 1 23 - 9 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 1:0 8 6 1 1 11 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • 52'
    Майгор Миккел сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
  • 51'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Г О О О О Л - Скиппер Антон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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