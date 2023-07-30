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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: .
Олесунн
0:0
Второй тайм: 76'
Стрёмсгодсет
0'
10' Желтая карточка
Кителано Йон
45' Желтая карточка
Грогард Томас

Ход матча

10'
Кителано Йон
 
45'
 
Грогард Томас
46'
Бармен Кристоффер
Диоп Моктар
 
65'
 
Энерсен Оле
Marko Lawk Farji
73'
 
Albert Palmberg Thorsen
Дансо Эммануэл

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Стрёмсгодсет
3.45
3.65
4.30
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
19
Атанга
Исаак
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
7
Стеневик
Халлдор
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
21
Marko
Lawk
Farji
Олесунн
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Олесунн
Стрёмсгодсет

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
4:2
Э
4:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
0.92

Среднее время на гол

41
97

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

52
28

Голов в среднем за матч

2.08
1.12

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

43
80

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 4 0.24
Карлсбакк Маркус 3 0.18
Эбийе Мозес 2 (1) 0.12
Сегберг Эрленд 1 0.06
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.06
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 0.31
Менерт Маркус 3 0.19
Валсвик Густав 3 0.19
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Стенгель Херман 1 (1) 0.06
Стеневик Халлдор 1 0.06
Ипалибо Джек 1 0.06
Гулликсен Тобиас 1 0.06
Лейфссон Ари 1 0.06
Ханссен Сондре 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

0
9
Олесунн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Стрёмсгодсет
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

3
16

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
5
42%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

22
6
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
1
17%
1-15
3
14%
3
50%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
2
33%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
5
26%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

36
18
11 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
4
11%
6
33%
16-30
5
14%
1
6%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
7
19%
4
22%
61-75
11
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
14
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 1:0 16 11 2 3 35 - 22 35
3.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
4.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
5.
Лиллестрём
 2:1 16 9 2 5 31 - 23 29
6.
Бранн
 0:1 17 8 3 6 28 - 22 27
7.
Одд
 2:2 17 6 5 6 17 - 18 23
8.
Сарпсборг-08
 1:1 16 6 4 6 27 - 26 22
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 16 6 3 7 19 - 18 21
10.
Русенборг
 2:2 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Хёугесунн
 1:1 16 5 4 7 15 - 22 19
12.
Хам-Кам
 1:2 16 5 1 10 20 - 36 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 0:0 17 2 2 13 11 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 1:0 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 2:1 9 6 0 3 22 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:1 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Русенборг
 2:2 10 4 2 4 13 - 14 14
9.
Хам-Кам
 1:2 8 4 1 3 10 - 10 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
12.
Одд
 2:2 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 15 - 12 11
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 0:0 9 2 2 5 7 - 14 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 1:0 8 5 1 2 11 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Одд
 2:2 10 3 3 4 11 - 13 12
6.
Лиллестрём
 2:1 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
9.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 2:2 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Хёугесунн
 1:1 9 1 2 6 4 - 14 5
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
15.
Хам-Кам
 1:2 8 1 0 7 10 - 26 3
16.
Олесунн
 0:0 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Грогард Томас получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Кителано Йон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Стрёмсгодсет
3.45
3.65
4.30
Все Коэффициенты
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