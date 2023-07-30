Тур: 16. Стадион: Колор Лайн.
0:0
Второй тайм: 76'
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кителано
Йон
27
Диоп
Моктар
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеЗащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Олесунн
Стрёмсгодсет
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.17
0.92
Среднее время на гол
41
97
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
52
28
Голов в среднем за матч
2.08
1.12
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
43
80
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.24
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.18
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.12
|Сегберг Эрленд
|1
|0.06
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|0.31
|Менерт Маркус
|3
|0.19
|Валсвик Густав
|3
|0.19
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.06
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.06
|Стеневик Халлдор
|1
|0.06
|Ипалибо Джек
|1
|0.06
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.06
|Лейфссон Ари
|1
|0.06
|Ханссен Сондре
|1
|0.06
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
0
9
Олесунн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Стрёмсгодсет
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
3
16
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
5
42%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
22
6
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
5%
1
17%
1-15
3
14%
3
50%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
2
33%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
5
26%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
5
26%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
36
18
11 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
6%
1
6%
1-15
4
11%
6
33%
16-30
5
14%
1
6%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
7
19%
4
22%
61-75
11
31%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1
Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1
Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Результаты матчей
Олесунн
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
114
214
411
115
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|35 - 22
|35
|3.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|5.
|2:1
|16
|9
|2
|5
|31 - 23
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|28 - 22
|27
|7.
|2:2
|17
|6
|5
|6
|17 - 18
|23
|8.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|10.
|2:2
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|1:1
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|1:2
|16
|5
|1
|10
|20 - 36
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|2:1
|9
|6
|0
|3
|22 - 14
|18
|6.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|12.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|2:2
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|15.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|10 - 26
|3
|16.
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1 3