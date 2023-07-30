Тур: 16. Стадион: Леркендаль. Зрители: 12601
0'
0:1
2' ГолМидтскуген Оле-Эрик
0:2
10' ГолИнгебритсен Микаэль
1:2
47' ГолСэтер Оле Кристиан
49' Желтая карточкаВяянянен Сантери
2:2
63' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
66' Красная карточкаОвусу Соломон
66' Желтая карточкаТагсет Эдвард
3:2
71' ГолЙенссен Ульрик
Ход матча
2'
10'
47'
49'
63'
66'
66'
71'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Русенборг
Одд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.24
|Хольсе Карло
|2
|0.12
|Нельсон Джейден
|2
|0.12
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.12
|Бьёрло Мортен
|2
|0.12
|Скарсем Олаус
|2
|0.12
|Перейра Адриан
|1
|0.06
|Ага Оскар
|1
|0.06
|Йенссен Ульрик
|1
|0.06
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.06
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.06
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.18
|Йоргенсен Филип
|2
|0.12
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.12
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0.12
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Томас Диого
|1
|0.06
|Юхансен Сондре
|1
|0.06
|Евтович Милан
|1
|0.06
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.06
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.06
|Leon Hien
|1
|0.06
|Овусу Соломон
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Томас Диого
|4
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Одд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
6
Русенборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Одд
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
4
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1
Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Результаты матчей
Русенборг
Одд
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
43
27
25
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
412
412
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|35 - 22
|35
|3.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|5.
|2:1
|16
|9
|2
|5
|31 - 23
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|28 - 22
|27
|7.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|8.
|2:3
|17
|6
|4
|7
|17 - 19
|22
|9.
|3:2
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|11.
|1:1
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|12.
|1:2
|16
|5
|1
|10
|20 - 36
|16
|13.
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|14.
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 28
|11
|16.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|11 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|2:1
|9
|6
|0
|3
|22 - 14
|18
|6.
|3:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|7.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|12.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|2:3
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|3:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|15.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|10 - 26
|3
|16.
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1 3