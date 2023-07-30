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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 12601
Русенборг
3:2
Второй тайм: 76'
Одд
0'
0:1
2' Гол
Мидтскуген Оле-Эрик
0:2
10' Гол
Ингебритсен Микаэль
1:2
47' Гол
Сэтер Оле Кристиан
49' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
2:2
63' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
66' Красная карточка
Овусу Соломон
66' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
3:2
71' Гол
Йенссен Ульрик

Ход матча

2'
0:1
Мидтскуген Оле-Эрик
(Dennis Gjengaar)
10'
0:2
Ингебритсен Микаэль
(Баккай Йосеф Бриан)
47'
Сэтер Оле Кристиан
(Перейра Адриан)
1:2
49'
Вяянянен Сантери
 
57'
Бёркеейет Тобиас
Вяянянен Сантери
 
63'
Сэтер Оле Кристиан
2:2
66'
 
Овусу Соломон
66'
Тагсет Эдвард
 
70'
 
Leon Hien
Мидтскуген Оле-Эрик
71'
Йенссен Ульрик
3:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Одд
5.00
9.00
5.40
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
6
Овусу
Леонард
17
Овусу
Соломон
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Русенборг
4-3-3
Одд
5-4-1

История личных встреч

Русенборг
Одд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
ТМК
4:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
К
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
3:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.24
Хольсе Карло 2 0.12
Нельсон Джейден 2 0.12
Нипан Сверре Халсет 2 0.12
Бьёрло Мортен 2 0.12
Скарсем Олаус 2 0.12
Перейра Адриан 1 0.06
Ага Оскар 1 0.06
Йенссен Ульрик 1 0.06
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.06
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.06
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.18
Йоргенсен Филип 2 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.12
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0.12
Валлем Конрад 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Юхансен Сондре 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Овусу Соломон 3 1
Томас Диого 4 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Одд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
6
Русенборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Одд
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
6
35%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
4
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1
Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2

Результаты матчей

Русенборг
Одд

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
7
1.5
2
5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 1:0 16 11 2 3 35 - 22 35
3.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
4.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
5.
Лиллестрём
 2:1 16 9 2 5 31 - 23 29
6.
Бранн
 0:1 17 8 3 6 28 - 22 27
7.
Сарпсборг-08
 1:1 16 6 4 6 27 - 26 22
8.
Одд
 2:3 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 3:2 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 16 6 3 7 19 - 18 21
11.
Хёугесунн
 1:1 16 5 4 7 15 - 22 19
12.
Хам-Кам
 1:2 16 5 1 10 20 - 36 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 0:0 17 2 2 13 11 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 1:0 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 2:1 9 6 0 3 22 - 14 18
6.
Русенборг
 3:2 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 1:1 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Хам-Кам
 1:2 8 4 1 3 10 - 10 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
12.
Одд
 2:3 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 15 - 12 11
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 0:0 9 2 2 5 7 - 14 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 1:0 8 5 1 2 11 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 2:1 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 1:1 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 2:3 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
9.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 3:2 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Хёугесунн
 1:1 9 1 2 6 4 - 14 5
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
15.
Хам-Кам
 1:2 8 1 0 7 10 - 26 3
16.
Олесунн
 0:0 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1 3
Весь список
  • 47'
    Перейра Адриан сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Русенборг
    Ничья
    Одд
    5.00
    9.00
    5.40
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    Где смотреть матч Русенборг 3:2 Одд онлайн

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