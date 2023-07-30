  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 12601
Русенборг
3:2
Конец матча
Одд
0'
0:1
2' Гол
Мидтскуген Оле-Эрик
0:2
10' Гол
Ингебритсен Микаэль
1:2
47' Гол
Сэтер Оле Кристиан
49' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
2:2
63' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
66' Красная карточка
Овусу Соломон
66' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
3:2
72' Гол
Йенссен Ульрик
90'+6
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
6
Овусу
Леонард
17
Овусу
Соломон
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Русенборг
4-3-3
Одд
5-4-1

История личных встреч

Русенборг
Одд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
ТМК
4:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
К
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
3:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.24
Хольсе Карло 2 0.12
Нельсон Джейден 2 0.12
Нипан Сверре Халсет 2 0.12
Бьёрло Мортен 2 0.12
Скарсем Олаус 2 0.12
Йенссен Ульрик 2 0.12
Перейра Адриан 1 0.06
Ага Оскар 1 0.06
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.06
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.06
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.18
Йоргенсен Филип 2 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.12
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0.12
Валлем Конрад 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Юхансен Сондре 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Овусу Соломон 3 1
Томас Диого 4 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Русенборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
7
Русенборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
6
Русенборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Одд
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

20
18
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
10%
3
17%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
7
35%
4
22%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Пропущено

25
18
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
24%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
4
16%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1
Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2

Результаты матчей

Русенборг
Одд

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
7
1.5
2
5
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 17 13 2 2 43 - 17 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 1:0 16 10 3 3 22 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 16 6 2 8 19 - 19 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 2 1 23 - 9 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 1:0 8 6 1 1 11 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Русенборг 3:2 Одд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     