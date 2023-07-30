Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0:2
Второй тайм: 47'
Ход матча
5'
0:1
25'
0:2
38'
17
Сид
Робин
9
De
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Мариехамн
Интер Турку
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
59.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
36 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
58 матчей
29.3%
22.4%
48.3%
17 побед 13 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
12 побед 22 ничьи 24 победы
Второй тайм
27.6%
44.8%
27.6%
16 побед 26 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.32
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
90
62
Голов в среднем за матч
1.55
1.07
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сумусало Микко
|2
|0.12
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.12
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.12
|Лахти Тими
|2
|0.12
|Нгамба Альваро
|2
|0.12
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|De
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Сьорос Рику
|1
|0.06
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.38
|Юрю Томми
|4
|0.25
|Ойяла Матиас
|2
|0.13
|Алмен Микаэль
|2
|0.13
|Форселль Петтери
|1
|0.06
|Ярвинен Ииро
|1
|0.06
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Ставицки Тимо
|1
|0.06
|Нурми Ноа
|1
|0.06
|Лехтисало Отто
|1
|0.06
|Valentin Purosalo
|1
|0.06
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Боксалл Никко
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
6
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
3
11
Мариехамн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Интер Турку
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
7%
4
20%
1-15
3
21%
5
25%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
5
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1
Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2
ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1
Результаты матчей
Мариехамн
Интер Турку
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
412
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|22 - 12
|35
|2.
|18
|11
|2
|5
|24 - 11
|35
|3.
|18
|9
|7
|2
|27 - 13
|34
|4.
|18
|9
|3
|6
|29 - 28
|30
|5.
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|7.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|8.
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|9.
|17
|3
|8
|6
|14 - 17
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|11.
|0:2
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|19 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|10.
|8
|1
|7
|0
|14 - 12
|10
|11.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|8.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|9.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|12.
|9
|1
|0
|8
|5 - 20
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6