Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' Гол в свои воротаЛахти Тими
0:2
25' ГолСтавицки Тимо
38' Желтая карточкаНгамба Альваро
0:2
75' Не забитый пенальтиХопкатт Джейми
80' Желтая карточкаJussi Niska
90' Желтая карточкаDarren Smith III
90'+5
Ход матча
5'
0:1
25'
0:2
38'
75'
0:2
80'
90'
17
Сид
Робин
9
De
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Мариехамн
Интер Турку
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
59.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
36 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
58 матчей
29.3%
22.4%
48.3%
17 побед 13 ничьих 28 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
12 побед 22 ничьи 24 победы
Второй тайм
27.6%
44.8%
27.6%
16 побед 26 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.32
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
90
62
Голов в среднем за матч
1.55
1.07
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сумусало Микко
|2
|0.12
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.12
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.12
|Лахти Тими
|2
|0.12
|Нгамба Альваро
|2
|0.12
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|De
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Сьорос Рику
|1
|0.06
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.38
|Юрю Томми
|4
|0.25
|Ойяла Матиас
|2
|0.13
|Алмен Микаэль
|2
|0.13
|Форселль Петтери
|1
|0.06
|Ярвинен Ииро
|1
|0.06
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Ставицки Тимо
|1
|0.06
|Нурми Ноа
|1
|0.06
|Лехтисало Отто
|1
|0.06
|Valentin Purosalo
|1
|0.06
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Боксалл Никко
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
6
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
3
11
Мариехамн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
13%
4
19%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1
Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2
ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1
Результаты матчей
Мариехамн
Интер Турку
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
413
79
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6