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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:2
Конец матча
Интер Турку
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Лахти Тими
0:2
25' Гол
Ставицки Тимо
38' Желтая карточка
Нгамба Альваро
0:2
75' Не забитый пенальти
Хопкатт Джейми
80' Желтая карточка
Jussi Niska
90' Желтая карточка
Darren Smith III
90'+5
81
Хенрикссон
Элмо
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
22
Гранлунд Альбин
28
Ниссинен
Йири
4
Daniel
Enqvist
17
Сид
Робин
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
9
De
13
Хуухтанен
Ээту
30
Valentin
Purosalo
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
21
Тамминен
Матиас
10
Форселль
Петтери
Мариехамн
Интер Турку

История личных встреч

Мариехамн
Интер Турку

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
59.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

36 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

58 матчей

29.3%
22.4%
48.3%
17 побед 13 ничьих 28 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
12 побед 22 ничьи 24 победы

Второй тайм

27.6%
44.8%
27.6%
16 побед 26 ничьих 16 побед

История матчей

В
1:1
В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.32

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

90
62

Голов в среднем за матч

1.55
1.07

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
56

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сумусало Микко 2 0.12
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.12
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.12
Лахти Тими 2 0.12
Нгамба Альваро 2 0.12
Анини Самуэль 1 0.06
De 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Сьорос Рику 1 0.06
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.38
Юрю Томми 4 0.25
Ойяла Матиас 2 0.13
Алмен Микаэль 2 0.13
Форселль Петтери 1 0.06
Ярвинен Ииро 1 0.06
Тамминен Матиас 1 0.06
Ставицки Тимо 1 0.06
Нурми Ноа 1 0.06
Лехтисало Отто 1 0.06
Valentin Purosalo 1 0.06

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Нгуекам Ариэль 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Jussi Niska 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Боксалл Никко 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
6
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

3
11
Мариехамн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
13%
4
19%
1-15
3
20%
6
29%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1
Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2
ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1

Результаты матчей

Мариехамн
Интер Турку

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 17 6 5 6 17 - 15 23
7.
Интер Турку
 16 6 4 6 22 - 23 22
8.
КТП
 17 4 5 8 13 - 21 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Лахти
 16 3 6 7 14 - 23 15
11.
Мариехамн
 17 3 5 9 15 - 23 14
12.
Хака
 17 2 7 8 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
7.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Интер Турку
 8 2 2 4 10 - 15 8
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
12.
Хака
 9 1 0 8 5 - 20 3
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Нгамба Альваро получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ярвинен Ииро сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Ставицки Тимо бьет в цель!
    • 5'
      Г О О О О Л - Лахти Тими уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 0:2 Интер Турку онлайн

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