Тур: 17. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
1:0
40' ГолКарлен Адам
54' Желтая карточкаХуммет Денис
60' Желтая карточкаОльссон Себастьян
2:0
62' ГолКарлен Адам
77' Желтая карточкаСкрабб Симон
90'+10
Ход матча
40'
1:0
54'
62'
2:0
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Гётеборг
Кальмар
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
38 матчей
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
14
Голов в среднем за матч
1.9
0.78
Среднее время на гол
47
115
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.35
Среднее время на гол
77
66
Всего голов
59
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
83
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.24
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.18
|Карлен Адам
|3
|0.18
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.12
|Хаген Элиас
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Муколли Арбнор
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.41
|Скрабб Симон
|4 (1)
|0.24
|Хуммет Денис
|4
|0.24
|Шамун Ноа
|3
|0.18
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Карлен Адам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Шамун Ноа
|2
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
4
11
Гётеборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Кальмар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
4
36%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
4
22%
6
27%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
7
32%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
6
38%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0
Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4
Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1
Результаты матчей
Гётеборг
Кальмар
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
27
53
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
134
314
611
116
116
116
116
116
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4