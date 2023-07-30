  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Гётеборг
2:0
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
40' Гол
Карлен Адам
54' Желтая карточка
Хуммет Денис
60' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
2:0
62' Гол
Карлен Адам
77' Желтая карточка
Скрабб Симон
90'+10
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
19
Муколли
Арбнор
14
Норлин
Густаф
29
Thomas
Santos
30
Киндберг
Якоб
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Тренсков
Якоб
21
Хуммет
Денис
11
Скрабб
Симон
Гётеборг
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Кальмар

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

38 матчей

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Голы

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

1.9
0.78

Среднее время на гол

47
115

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.17
1.35

Среднее время на гол

77
66

Всего голов

59
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
83

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.24
Берг Маркус 3 (1) 0.18
Карлен Адам 3 0.18
Норлин Густаф 2 (1) 0.12
Хаген Элиас 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Муколли Арбнор 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.41
Скрабб Симон 4 (1) 0.24
Хуммет Денис 4 0.24
Шамун Ноа 3 0.18
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Гояни Роберт 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

4
11
Гётеборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Кальмар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
4
36%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
4
22%
6
27%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
7
32%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
6
38%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0
Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4
Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1

Результаты матчей

Гётеборг
Кальмар

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Кальмар
 17 7 4 6 20 - 23 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
15.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
11.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Вендт Оскар сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Карлен Адам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гётеборг 2:0 Кальмар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     