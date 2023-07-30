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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
0:0
Первый тайм: 32'
Оденсе
0'
26' Желтая карточка
Aske Adelgaard

Ход матча

26'
 
Aske Adelgaard
31'
Хеггхейм Хенрик
Шиембе Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Оденсе
2.08
4.20
4.70
Все Коэффициенты
16
Миккельсен
Томас
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
11
Эвьен
Хэкон
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
Брондбю
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Оденсе

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.7%
44.8%
3.5%
15 побед 13 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

47 матчей

48.9%
29.8%
21.3%
23 победы 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.4%
40.4%
19.2%
19 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

15
30

Голов в среднем за матч

0.65
1.25

Среднее время на гол

138
72

Всего голов

51
60

Голов в среднем за матч

1.09
1.28

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
20
Больше 43%
Меньше 57%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эвьен Хэкон 1 0.5
Валлис Николай 1 0.5
Квистгарден Матиас 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буя Турай Мохамед 1 0.5
Хаяль Рами 1 (1) 0.5
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2
Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0

Результаты матчей

Брондбю
Оденсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брондбю
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Оденсе
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Раннерс
 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Видовре
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Брондбю
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Видовре
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Видовре
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 2
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Оденсе
    2.08
    4.20
    4.70
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    Где смотреть матч Брондбю 0:0 Оденсе онлайн

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