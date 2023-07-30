Тур: 2. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jakob Sundberg
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
11
Эвьен
Хэкон
15
Риверос
Блас
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Салех ЮсефНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Оденсе
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.7%
44.8%
3.5%
15 побед 13 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
47 матчей
48.9%
29.8%
21.3%
23 победы 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.4%
40.4%
19.2%
19 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
15
30
Голов в среднем за матч
0.65
1.25
Среднее время на гол
138
72
Всего голов
51
60
Голов в среднем за матч
1.09
1.28
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
20
Больше 43%
Меньше 57%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эвьен Хэкон
|1
|0.5
|Валлис Николай
|1
|0.5
|Квистгарден Матиас
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.5
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.5
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|1
|0
|Aske Adelgaard
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2
Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0
Результаты матчей
Брондбю
Оденсе
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Силькеборг
|Куск Каспер
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Люнгбю
|Грегор Паскаль
|1