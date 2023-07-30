Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

83' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Удар от ворот произведет Брондбю

79' Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Удар от ворот произведет Оденсе

77' Удар от ворот произведет Брондбю

77' Оооо... вот это был удар! Хаяль Рами должен был забить с этой позиции.

77' Хаяль Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Буя Турай Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Манне Аласана

74' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

73' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Эвьен Хэкон пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Aske Adelgaard не смог попасть в створ ударом издали

69' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Оденсе

68' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Оденсе

66' Матч возобновлен

65' Манне Аласана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Оденсе

64' Васс Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Команда Оденсе сравняла счет! Игра продолжается!

63' Г О О О О Л - Манне Аласана левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

61' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Брондбю

59' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

54' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!

54' Эвьен Хэкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

51' Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Хаяль Рами из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника