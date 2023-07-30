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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
26' Желтая карточка
Aske Adelgaard
41' Желтая карточка
Манне Аласана
1:0
54' Гол
Валлис Николай
1:1
63' Гол
Манне Аласана
88' Желтая карточка
Хаяль Рами
1:2
90' Гол
Кадри Башким
90'+8

Ход матча

26'
 
Aske Adelgaard
31'
Хеггхейм Хенрик
Шиембе Кевин
 
41'
 
Манне Аласана
54'
Валлис Николай
(Эвьен Хэкон)
1:0
62'
 
Сельвен Йоханнес
Тонгья Франко
63'
1:1
Манне Аласана
73'
Oscar Schwartau
Эвьен Хэкон
 
73'
Себулонсен Себастьян
Васс Даниэль
 
85'
Салех Юсеф
Омойджуфано Охи
 
85'
 
Микельсон Николас
Буя Турай Мохамед
85'
 
Кадри Башким
Charly Horneman
85'
Хедлунд Симон
Квистгарден Матиас
 
88'
 
Хаяль Рами
90'
1:2
Кадри Башким
(Кёлер Свен)
90'
 
Вяйсянен Саули
Хаяль Рами

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 479 Количество передач 444
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

16
Миккельсен
Томас
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
11
Эвьен
Хэкон
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
Брондбю
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Оденсе

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.7%
44.8%
3.5%
15 побед 13 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

47 матчей

48.9%
29.8%
21.3%
23 победы 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.4%
40.4%
19.2%
19 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

15
30

Голов в среднем за матч

0.65
1.25

Среднее время на гол

138
72

Всего голов

51
60

Голов в среднем за матч

1.09
1.28

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
20
Больше 43%
Меньше 57%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 2 1
Эвьен Хэкон 1 0.5
Квистгарден Матиас 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манне Аласана 1 0.5
Буя Турай Мохамед 1 0.5
Хаяль Рами 1 (1) 0.5
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 2 0
Хаяль Рами 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2
Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1
Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0

Результаты матчей

Брондбю
Оденсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Раннерс
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Весь список
  • 95'
    Кёлер Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Контроль мяча: Брондбю: 51%, Оденсе: 49%.
  • 95'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 93'
    Манне Аласана наказан за толчок Oscar Schwartau
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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