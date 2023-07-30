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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: .
Будё-Глимт
0:1
Перерыв
Тромсё
0'
0:1
21' Гол
Jakob Napoleon Romsaas

Ход матча

21'
0:1
Jakob Napoleon Romsaas

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Тромсё
2.30
5.76
8.01
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
27
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Будё-Глимт
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Тромсё

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:2
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ТМК
1:1
Э
4:0
Э
1:2
ТМК
2:4
Э
1:2
Э
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Э
0:3
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМС
0:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.58

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.53
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 14 (2) 0.82
Мумбанья Фарис 11 0.65
Грёнбек Альберт 7 0.41
Ветлесен Уго 3 0.18
Мугиша Джоэл 3 0.18
Сёрли Сондре 2 0.12
Салтнес Ульрик 2 0.12
Берг Патрик 1 0.06
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.44
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.19
Yaw Paintsil 2 0.13
Траоре Маи 2 0.13
Йенсен Рубен 1 0.06
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Енссен Андерс 1 0.06
Басси Даниэль 1 0.06
Malick Diouf 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Malick Diouf 2 1
Антонсен Кент-Аре 3 0
Псише Кристоф 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Тромсё
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
1
Будё-Глимт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Тромсё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

20
10
Будё-Глимт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Тромсё
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

24
11

Голы по времени матча

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
5
22%
3
30%
46-60
3
13%
3
30%
61-75
8
35%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

43
22
18 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
8
19%
3
14%
1-15
6
14%
2
9%
16-30
4
9%
3
14%
31-45
10
23%
6
27%
46-60
5
12%
5
23%
61-75
10
23%
3
14%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
31%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Тромсё

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
2.5
Больше Меньше
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
7
1
1.5
3
4
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
15
1
1.5
7
8
8
8
2.5
2
13
3
13
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 17 13 2 2 43 - 17 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 1:0 16 10 3 3 22 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 16 6 2 8 19 - 19 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 2 1 23 - 9 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 1:0 8 6 1 1 11 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Тромсё
2.30
5.76
8.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:1 Тромсё онлайн

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