Тур: 16. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 8192
0:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолJakob Napoleon Romsaas
0:2
62' ГолYaw Paintsil
66' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
66' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
70' Желтая карточкаЙенсен Рубен
90'+6
Ход матча
21'
62'
66'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
677 Количество передач 331
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Будё-Глимт
Тромсё
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.62
1.58
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.53
1.34
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|14 (2)
|0.82
|Мумбанья Фарис
|11
|0.65
|Грёнбек Альберт
|7
|0.41
|Ветлесен Уго
|3
|0.18
|Мугиша Джоэл
|3
|0.18
|Сёрли Сондре
|2
|0.12
|Салтнес Ульрик
|2
|0.12
|Берг Патрик
|1
|0.06
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.44
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.19
|Yaw Paintsil
|3
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.19
|Траоре Маи
|2
|0.13
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|Басси Даниэль
|1
|0.06
|Malick Diouf
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Тромсё
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
1
Будё-Глимт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Тромсё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
20
10
Будё-Глимт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Тромсё
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
24
11
Голы по времени матча
Забито
23
12
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
8
35%
1
8%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
43
24
18 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
8
19%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
4
9%
3
13%
31-45
10
23%
6
25%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
10
23%
3
13%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Тромсё
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
81
44
45
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
71
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
152
88
89
214
314
215
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5