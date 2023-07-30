  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 8192
Будё-Глимт
0:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
21' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
0:2
62' Гол
Yaw Paintsil
66' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
66' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
70' Желтая карточка
Йенсен Рубен
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Jakob Napoleon Romsaas
62'
0:2
Yaw Paintsil
(Вестерлунн Никлас)
66'
 
Антонсен Кент-Аре
66'
Грёнбек Альберт
 
70'
 
Йенсен Рубен
72'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
72'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
81'
 
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
81'
 
Норхейм Рунар
Jakob Napoleon Romsaas
83'
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
 
84'
Мо Бреде
Бьортуфт Один Лурас
 
84'
Сёренсен Адам
Сёрли Сондре
 
84'
Нордас Лассе
Эспейор Рунар
 
90'
 
Хафстад Тобиас
Антонсен Кент-Аре
90'
 
Коскела Миика
Vegard Oestraat Erlien

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 677 Количество передач 331
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
27
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Будё-Глимт
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Тромсё

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:2
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ТМК
1:1
Э
4:0
Э
1:2
ТМК
2:4
Э
1:2
Э
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Э
0:3
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМС
0:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.62
1.58

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.53
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 14 (2) 0.82
Мумбанья Фарис 11 0.65
Грёнбек Альберт 7 0.41
Ветлесен Уго 3 0.18
Мугиша Джоэл 3 0.18
Сёрли Сондре 2 0.12
Салтнес Ульрик 2 0.12
Берг Патрик 1 0.06
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.44
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.19
Yaw Paintsil 3 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.19
Траоре Маи 2 0.13
Йенсен Рубен 1 0.06
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Енссен Андерс 1 0.06
Басси Даниэль 1 0.06
Malick Diouf 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Тромсё
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
1
Будё-Глимт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Тромсё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

20
10
Будё-Глимт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Тромсё
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

24
11

Голы по времени матча

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
3
13%
4
33%
61-75
8
35%
1
8%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
25%
3
25%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

43
24
18 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
8
19%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
4
9%
3
13%
31-45
10
23%
6
25%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
10
23%
3
13%
76-90

Пропущено

18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Тромсё

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
8
1
1.5
4
4
4
5
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
7
1
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
15
2
1.5
8
8
8
9
2.5
2
14
3
14
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 16 10 3 3 23 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 16 6 2 8 19 - 19 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
15.
Волеренга
 15 3 2 10 18 - 28 11
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
7.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Yaw Paintsil бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Будё-Глимт 0:2 Тромсё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     