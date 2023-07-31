Тур: 16.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
6'
28'
30
Хадая
Элиас
21
Веберг
Чарли
34
Вагич
Павле
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ihab Naser
-
99 Emir Bosnic
-
17 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Утсиктенс
Хельсинборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|9
|0.56
|Albin Skoglund
|5
|0.31
|Erik Westermark
|3
|0.19
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.13
|Allan Mohideen
|2
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.13
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.13
|Бом Карл
|1
|0.06
|Ландстен Карл
|1
|0.06
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.06
|Emir Bosnic
|1
|0.06
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.31
|Ринг Эрик
|2
|0.13
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.13
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.06
|Benjamin Acquah
|1
|0.06
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albin Skoglund
|6
|0
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Yoann Fellrath
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
3
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
12
4
Утсиктенс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
13
7
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
33%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
29
11
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
1
3%
1
9%
1-15
4
14%
1
9%
16-30
4
14%
2
18%
31-45
9
31%
0
0%
46-60
5
17%
3
27%
61-75
6
21%
4
36%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
18%
3
18%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Хельсинборг
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
87
312
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|2
|2
|30 - 11
|38
|2.
|16
|11
|3
|2
|27 - 9
|36
|3.
|17
|10
|2
|5
|36 - 23
|32
|4.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|21 - 11
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|19 - 22
|21
|8.
|16
|5
|6
|5
|23 - 19
|21
|9.
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|10.
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|21 - 33
|18
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|14.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|15.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|16.
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|17 - 8
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 6
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 8
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|5.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6