  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Утсиктенс
1:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
6' Гол
Albin Skoglund
28' Желтая карточка
Мукийби Рональд
1:1
88' Гол
Рогне Томас
90'+5
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
33
Sebastian
Lagerlund
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
3
Брандт
Йеспер
21
Мартинссон
Фредрик
10
Albin
Skoglund
77
Ландстен
Карл
1
Йоэльссон
Калле
4
Рогне
Томас
5
Хольст
Фредерик
21
Веберг
Чарли
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
34
Вагич
Павле
25
Хелльборг
Адам
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
Утсиктенс
3-5-2
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
Хельсинборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 9 0.56
Albin Skoglund 5 0.31
Erik Westermark 3 0.19
Wilhelm Nilsson 2 0.13
Allan Mohideen 2 0.13
Мартинссон Фредрик 2 0.13
Erik Gunnarsson2 2 0.13
Бом Карл 1 0.06
Ландстен Карл 1 0.06
Sebastian Lagerlund 1 0.06
Emir Bosnic 1 0.06
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 5 (1) 0.31
Ринг Эрик 2 0.13
Amin Al-Hamawi 2 0.13
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.06
Рогне Томас 1 0.06
Benjamin Acquah 1 0.06
Simon Bengtsson 0 0
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 6 0
Wilhelm Nilsson 4 1
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Yoann Fellrath 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Рогне Томас 1 0
Вагич Павле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

12
4
Утсиктенс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

30
12
10 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
2
7%
1
8%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
9
30%
0
0%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
6
20%
5
42%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
17%
4
22%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2
Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Хельсинборг

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
2.
Утсиктенс
 16 11 3 2 30 - 12 36
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Ландскруна
 16 6 3 7 19 - 22 21
8.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
9.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
11.
Гефле
 16 5 4 7 19 - 23 19
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Мукийби Рональд получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Sebastian Lagerlund уходит с поля. Emir Bosnic выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Wilhelm Nilsson сделал результативную передачу.
    • 6'
      Wilhelm Nilsson сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Albin Skoglund бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 1:1 Хельсинборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     