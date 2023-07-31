Тур: 16.
Ход матча
40'
45'
20
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Malik Mokede
-
-
-
31 Amar Dzevlan
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эребру
ГАИС
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
4
Голов в среднем за матч
2.3
0.57
Среднее время на гол
39
157
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.57
0.6
Среднее время на гол
35
150
Всего голов
41
10
Голов в среднем за матч
2.41
0.59
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
37
153
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.31
|Adam Bark
|2
|0.13
|Сегер Давид
|2
|0.13
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adi Fisic
|1
|0.06
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.38
|Селик Мерван
|4
|0.25
|Фрайди Ричард
|3
|0.19
|Gustav Lundgren
|2
|0.13
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Салихович Дино
|1
|0.06
|Robin Frej
|1
|0.06
|Anes Cardaklija
|1
|0.06
|Filip Beckman
|1
|0.06
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
13
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
57%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
29%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1
ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0
Результаты матчей
Эребру
ГАИС
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эребру
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
510
78
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|2
|2
|30 - 11
|38
|2.
|16
|11
|3
|2
|27 - 9
|36
|3.
|17
|10
|2
|5
|36 - 23
|32
|4.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|21 - 11
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|16
|6
|3
|7
|19 - 22
|21
|8.
|16
|5
|6
|5
|23 - 19
|21
|9.
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|10.
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|21 - 33
|18
|13.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|14.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|15.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|16.
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|17 - 8
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 6
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 13
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 8
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|5.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6