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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эребру
0:0
Второй тайм: 56'
ГАИС
0'
40' Желтая карточка
Норен Аксель
45' Желтая карточка
Крона Себастьян

Ход матча

40'
 
Норен Аксель
45'
Крона Себастьян
 
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
ГАИС
5.30
3.60
2.08
Все Коэффициенты
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
6
Крона
Себастьян
27
Вальгейрссон
Вальгейр
21
Elias
Barsoum
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
20
Adam
Bark
17
Хольмберг
Карл
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
4
Норен
Аксель
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
11
Линдберг
Юлиус
Эребру
3-5-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эребру
ГАИС

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:0
К
2:1
К
3:1
С
6:1
С
1:1
А
4:0
А
1:0
А
4:1
ШК
1:0
А
3:1
А
0:1
А
0:2
А
3:0
А
2:0
ТМС
3:1
А
1:0
А
3:0

Голы

Всего голов

23
4

Голов в среднем за матч

2.3
0.57

Среднее время на гол

39
157

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
0.6

Среднее время на гол

35
150

Всего голов

41
10

Голов в среднем за матч

2.41
0.59

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

37
153

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.31
Adam Bark 2 0.13
Сегер Давид 2 0.13
Ларссон Джейк 1 0.06
Андрессон Аксель 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adi Fisic 1 0.06
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.38
Селик Мерван 4 0.25
Фрайди Ричард 3 0.19
Gustav Lundgren 2 0.13
Хольмстрём Александр Аль 2 0.13
Салихович Дино 1 0.06
Robin Frej 1 0.06
Anes Cardaklija 1 0.06
Filip Beckman 1 0.06
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 3 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Крона Себастьян 1 0
Adam Bark 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
13
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
57%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
29%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1
ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0

Результаты матчей

Эребру
ГАИС

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эребру
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:0 16 12 2 2 30 - 11 38
2.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 0:0 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Ландскруна
 16 6 3 7 19 - 22 21
8.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
9.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
11.
Гефле
 16 5 4 7 19 - 23 19
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Эребру
 0:0 16 3 8 5 14 - 19 17
14.
Хельсинборг
 0:1 16 4 4 8 12 - 17 16
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:0 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
ГАИС
 0:0 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 0:0 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 0:1 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 1:0 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 0:1 8 2 2 4 6 - 8 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 0:0 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Крона Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
ГАИС
5.30
3.60
2.08
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Где смотреть матч Эребру 0:0 ГАИС онлайн

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Эребру
ГАИС
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