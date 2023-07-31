Тур: 16.
0'
40' Желтая карточкаНорен Аксель
45' Желтая карточкаКрона Себастьян
59' Желтая карточкаGustav Lundgren
63' Красная карточкаАндерсен Никлас
65' Желтая карточкаВалкер Кевин
73' Желтая карточкаAdam Bark
73' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
75' Желтая карточкаСегер Давид
85' Желтая карточкаБьёрнквист Даниэль
90'+10
Ход матча
40'
45'
59'
63'
65'
73'
75'
20
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Malik Mokede
-
-
-
31 Amar Dzevlan
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эребру
ГАИС
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
4
Голов в среднем за матч
2.3
0.57
Среднее время на гол
39
157
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.57
0.6
Среднее время на гол
35
150
Всего голов
41
10
Голов в среднем за матч
2.41
0.59
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
37
153
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.31
|Adam Bark
|2
|0.13
|Сегер Давид
|2
|0.13
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adi Fisic
|1
|0.06
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.38
|Селик Мерван
|4
|0.25
|Фрайди Ричард
|3
|0.19
|Gustav Lundgren
|2
|0.13
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Салихович Дино
|1
|0.06
|Robin Frej
|1
|0.06
|Anes Cardaklija
|1
|0.06
|Filip Beckman
|1
|0.06
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Валкер Кевин
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
13
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
57%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
29%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1
ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0
Результаты матчей
Эребру
ГАИС
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эребру
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
27
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
511
79
115
313
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6