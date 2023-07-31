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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эребру
0:0
Конец матча
ГАИС
0'
40' Желтая карточка
Норен Аксель
45' Желтая карточка
Крона Себастьян
59' Желтая карточка
Gustav Lundgren
63' Красная карточка
Андерсен Никлас
65' Желтая карточка
Валкер Кевин
73' Желтая карточка
Adam Bark
73' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
75' Желтая карточка
Сегер Давид
85' Желтая карточка
Бьёрнквист Даниэль
90'+10
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
6
Крона
Себастьян
27
Вальгейрссон
Вальгейр
21
Elias
Barsoum
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
20
Adam
Bark
17
Хольмберг
Карл
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
4
Норен
Аксель
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
11
Линдберг
Юлиус
Эребру
3-5-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эребру
ГАИС

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

58.8%
5.9%
35.3%
10 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:0
К
2:1
К
3:1
С
6:1
С
1:1
А
4:0
А
1:0
А
4:1
ШК
1:0
А
3:1
А
0:1
А
0:2
А
3:0
А
2:0
ТМС
3:1
А
1:0
А
3:0

Голы

Всего голов

23
4

Голов в среднем за матч

2.3
0.57

Среднее время на гол

39
157

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
0.6

Среднее время на гол

35
150

Всего голов

41
10

Голов в среднем за матч

2.41
0.59

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

37
153

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.31
Adam Bark 2 0.13
Сегер Давид 2 0.13
Ларссон Джейк 1 0.06
Андрессон Аксель 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adi Fisic 1 0.06
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.38
Селик Мерван 4 0.25
Фрайди Ричард 3 0.19
Gustav Lundgren 2 0.13
Хольмстрём Александр Аль 2 0.13
Салихович Дино 1 0.06
Robin Frej 1 0.06
Anes Cardaklija 1 0.06
Filip Beckman 1 0.06
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 3 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Валкер Кевин 1 0
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
13
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
57%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
29%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1
ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0
Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0

Результаты матчей

Эребру
ГАИС

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эребру
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
2.
Утсиктенс
 16 11 3 2 30 - 12 36
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Ландскруна
 16 6 3 7 19 - 22 21
8.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
9.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
11.
Гефле
 16 5 4 7 19 - 23 19
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Крона Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 0:0 ГАИС онлайн

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