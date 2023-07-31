Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

48' Мохаммед Диоманд возвращается на поле.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Норшеланн контролирует мяч.

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кристенсен Томас и попал в перекладину!

41' Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

41' Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

35' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!

35' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Норшеланн пытается что-то создать.

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Норшеланн контролирует мяч.

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

31' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

29' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Норшеланн контролирует мяч.

27' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

25' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

25' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн контролирует мяч.

22' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

17' Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи

17' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Норшеланн начинает контратаку

10' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн контролирует мяч.

6' Хорошую попытку сделал Линкс Гифт . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

4' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

2' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Норшеланн контролирует мяч.

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Норшеланн начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола