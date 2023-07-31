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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
АГФ Орхус
1:1
Второй тайм: 48'
Нордшелланн
0'
17' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
0:1
35' Гол
Беньямин Нюгрен
1:1
41' Гол
Поульсен Николай
43' Желтая карточка
Поульсен Николай

Ход матча

17'
Андерсон Микаэль
 
35'
0:1
Беньямин Нюгрен
(Диоманде Мохаммед)
41'
Поульсен Николай
1:1
43'
Поульсен Николай
 
46'
 
Adamo Nagalo
Хансен Киан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 220 Количество передач 262
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Нордшелланн
2.75
3.62
3.50
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
АГФ Орхус
3-4-2-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Нордшелланн

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

51 матч

35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

19.6%
45.1%
35.3%
10 побед 23 ничьи 18 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.54

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

80
76

Голов в среднем за матч

1.57
1.49

Тотал матчей

2.5
49
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поульсен Николай 1 0.5
Бех Тобиас 1 0.5
Мортенсен Патрик 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 3 1.5
Беньямин Нюгрен 2 1
Диоманде Мохаммед 0 0
Ингвартсен Маркус 0 0
Фресе Мартин 0 0
Ibrahim Osman 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Каль Эрик 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0
АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2
Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Нордшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Нордшелланн
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
АГФ Орхус
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Раннерс
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
АГФ Орхус
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Нордшелланн
 1:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Нордшелланн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
АГФ Орхус
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Весь список
  • 47'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
  • 47'
    Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 46'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 46'
    Хансен Киан получил травму и заменен. Адамо Нагало выходит на поле.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 52'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 50'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 48'
      Мохаммед Диоманд возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Поульсен Николай.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 45'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 44'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Безумный фол. Поульсен Николай грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 41'
      Г О О О О О О Л - Поульсен Николай из команды АГФ Орхус головой вбивает мяч в сетку.
    • 41'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кристенсен Томас и попал в перекладину!
    • 41'
      Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус подал угловой слева.
    • 41'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 40'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 38'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Дуэлунд Миккель из команды АГФ Орхус разыграл угловой с левого угла.
    • 36'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 36'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 35'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 35'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 34'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Шанс! Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 33'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 31'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 29'
      Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Линкс Гифт.
    • 28'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 26'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 26'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 25'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 25'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 24'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Пикок-Фаррелл Бэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 17'
      Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
    • 17'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Кристенсен Томас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 60%, Норшеланн: 40%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 15'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 13'
      Назначен штрафной. Пострадал Андерсон Микаэль, его свалил Хансен Киан.
    • 12'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 10'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 10'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 10'
      Йонас Йенсен-Эббью успешно блокирует удар.
    • 10'
      Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ibrahim Osman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 8'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Беихмо Феликс выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 7'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Линкс Гифт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 60%, Норшеланн: 40%.
    • 5'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Ibrahim Osman.
    • 4'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 4'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Йонас Йенсен-Эббью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 2'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 2'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    АГФ Орхус
    Ничья
    Нордшелланн
    2.75
    3.62
    3.50
    Все Коэффициенты
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