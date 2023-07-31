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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9774 Главный судья: Peter Kjaersgaard
АГФ Орхус
1:3
Конец матча
Нордшелланн
0'
17' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
0:1
35' Гол
Беньямин Нюгрен
1:1
41' Гол
Поульсен Николай
43' Желтая карточка
Поульсен Николай
1:2
51' Гол
Ibrahim Osman
56' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
1:3
86' Пенальти
Ингвартсен Маркус
90' Желтая карточка
Хансен Андреас
90' Желтая карточка
Ernest Nuamah
90'+13

Ход матча

17'
Андерсон Микаэль
 
35'
0:1
Беньямин Нюгрен
(Диоманде Мохаммед)
41'
Поульсен Николай
1:1
43'
Поульсен Николай
 
46'
 
Adamo Nagalo
Хансен Киан
51'
1:2
Ibrahim Osman
(Беньямин Нюгрен)
56'
 
Свенссон Даниэль
63'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
63'
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
 
68'
 
Ernest Nuamah
Беньямин Нюгрен
68'
 
Антман Оливер
Ibrahim Osman
77'
Серра Янни
Поульсен Николай
 
77'
Кнудсен Магнус
Кристенсен Томас
 
79'
 
Mario Dorgeles
Свенссон Даниэль
85'
Бьюр Петер
Беихмо Феликс
 
86'
1:3
Ингвартсен Маркус
90'
 
Lasso Coulibaly
Ингвартсен Маркус
90'
 
Хансен Андреас
90'
 
Ernest Nuamah

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 478 Количество передач 491
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
АГФ Орхус
3-4-2-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Нордшелланн

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

51 матч

35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

19.6%
45.1%
35.3%
10 побед 23 ничьи 18 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.54

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

80
76

Голов в среднем за матч

1.57
1.49

Тотал матчей

2.5
49
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поульсен Николай 1 0.5
Бех Тобиас 1 0.5
Мортенсен Патрик 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 3 1.5
Беньямин Нюгрен 2 1
Ibrahim Osman 1 0.5
Ингвартсен Маркус 1 (1) 0.5
Диоманде Мохаммед 0 0
Фресе Мартин 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Каль Эрик 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0
АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2
Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Нордшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Раннерс
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Силькеборг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Нордшелланн Свенссон Даниэль 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9774 болельщиков
  • 102'
    Ernest Nuamah получил желтую карточку от судьи
  • 102'
    Безумный фол. Ernest Nuamah грубо играет против соперника. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 102'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 101'
    Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 101'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
  • 100'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 99'
      Судье надоело, что Хансен Андреас III тянет время и он наказал его горчичником
    • 99'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 99'
      Шанс! Мадсен Мадс Эмиль из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 99'
      Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 99'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 98'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 98'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 97'
      Тобиас Бех пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 97'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 96'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 96'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 96'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 95'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 95'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 95'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды АГФ Орхус в офсайде
    • 95'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 93'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 93'
      Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 93'
      Мадсен Мадс Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Мортенсен Патрик выиграл воздушное противоборство у Йонас Йенсен-Эббью.
    • 92'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 92'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Серра Янни.
    • 91'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 91'
      Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 91'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Андерсон Микаэль.
    • 90'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 89'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем
    • 88'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Бьюр Петер из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 87'
      Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали
    • 87'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 87'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 87'
      Команда Норшеланн забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 86'
      'Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с пенальти! Он пробил левой. Бэйли Пикок-Фаррелл был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 85'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 85'
      Тактическая замена. Беихмо Феликс уходит с поля и его заменяет Бьюр Петер
    • 85'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 83'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 82'
      ПЕНАЛЬТИ - Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тверсков Йеппе.
    • 82'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 82'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 82'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Фресе Мартин наказан за толчок Беихмо Феликс
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 81'
      Адамо Нагало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 80'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 79'
      Каль Эрик из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Кристенсен Томас уходит с поля и его заменяет Кнудсен Магнус
    • 77'
      Тактическая замена. Поульсен Николай уходит с поля и его заменяет Серра Янни
    • 76'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 76'
      Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 75'
      Каль Эрик пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 75'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 75'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Андерсон Микаэль
    • 74'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн фолит на Андерсон Микаэль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 73'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 72'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 72'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 71'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 70'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем
    • 70'
      Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 70'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 69'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 68'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
    • 67'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Ibrahim Osman.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 65'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Шанс! Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 65'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус разыграл угловой с левого угла.
    • 64'
      Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 64'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 63'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 63'
      Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех
    • 63'
      Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Каль Эрик
    • 63'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 61'
      Оооо... вот это был удар! Ibrahim Osman должен был забить с этой позиции.
    • 61'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ibrahim Osman нанес удар в каркас ворот!
    • 61'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 59'
      Тингагер Фредерик наказан за толчок Ингвартсен Маркус
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 58'
      Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Свенссон Даниэль возвращается на поле.
    • 57'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 56'
      Свенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Безумный фол. Свенссон Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Линкс Гифт
    • 55'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 54'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Беньямин Нюгрен сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Ibrahim Osman забивает с правой ноги!
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 50'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 50'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мортенсен Патрик.
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 49'
      Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 49'
      Йонас Йенсен-Эббью успешно блокирует удар.
    • 48'
      Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 47'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 46'
      Хансен Киан получил травму и заменен. Адамо Нагало выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 50'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 48'
      Мохаммед Диоманд возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мохаммед Диоманд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Поульсен Николай.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 45'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 44'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Безумный фол. Поульсен Николай грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 41'
      Г О О О О О О Л - Поульсен Николай из команды АГФ Орхус головой вбивает мяч в сетку.
    • 41'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кристенсен Томас и попал в перекладину!
    • 41'
      Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус подал угловой слева.
    • 41'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 40'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 38'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Дуэлунд Миккель из команды АГФ Орхус разыграл угловой с левого угла.
    • 36'
      Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 36'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 35'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 35'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 34'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Шанс! Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 33'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 31'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 29'
      Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Линкс Гифт.
    • 28'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 26'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 26'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 25'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 25'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 24'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Пикок-Фаррелл Бэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 17'
      Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус толкнул локтем оппонента. Это Хансен Киан заработал фол
    • 17'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Кристенсен Томас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 60%, Норшеланн: 40%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 15'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 13'
      Назначен штрафной. Пострадал Андерсон Микаэль, его свалил Хансен Киан.
    • 12'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 10'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 10'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 10'
      Йонас Йенсен-Эббью успешно блокирует удар.
    • 10'
      Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ibrahim Osman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 8'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Беихмо Феликс выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 7'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Линкс Гифт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 60%, Норшеланн: 40%.
    • 5'
      Хенриксен Тобиас из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Ibrahim Osman.
    • 4'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 4'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Йонас Йенсен-Эббью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 2'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 2'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн онлайн

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