Тур: 2. Стадион: Ceres Park. Зрители: 9774 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:3
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
0:1
35' ГолБеньямин Нюгрен
1:1
41' ГолПоульсен Николай
43' Желтая карточкаПоульсен Николай
1:2
51' ГолIbrahim Osman
56' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
1:3
86' ПенальтиИнгвартсен Маркус
90' Желтая карточкаХансен Андреас
90' Желтая карточкаErnest Nuamah
90'+13
Ход матча
17'
35'
41'
1:1
43'
51'
1:2
56'
63'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
478 Количество передач 491
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Adamo Nagalo
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
АГФ Орхус
Нордшелланн
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
51 матч
35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
19.6%
45.1%
35.3%
10 побед 23 ничьи 18 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.41
1.54
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
80
76
Голов в среднем за матч
1.57
1.49
Тотал матчей
2.5
49
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
20
Больше 39%
Меньше 61%
31
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поульсен Николай
|1
|0.5
|Бех Тобиас
|1
|0.5
|Мортенсен Патрик
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|3
|1.5
|Беньямин Нюгрен
|2
|1
|Ibrahim Osman
|1
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|1 (1)
|0.5
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Фресе Мартин
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0
АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2
Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Нордшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Нордшелланн
|Беньямин Нюгрен
|2 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Нордшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Силькеборг
|Куск Каспер
|1