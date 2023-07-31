Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

97' Тобиас Бех пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

97' Йонас Йенсен-Эббью из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

97' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

96' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

96' Норшеланн контролирует мяч.

95' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

93' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

93' Удар от ворот произведет Норшеланн

93' Мадсен Мадс Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

92' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Норшеланн начинает контратаку

91' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

88' Норшеланн пытается что-то создать.

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

87' Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали

87' Команда Норшеланн забила решающий гол в последние минуты игры!

86' 'Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с пенальти! Он пробил левой. Бэйли Пикок-Фаррелл был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

85' После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

82' Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой справа.

82' Норшеланн начинает контратаку

82' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

81' Адамо Нагало оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Mario Dorgeles из команды Норшеланн подал угловой слева.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

78' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

78' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Норшеланн контролирует мяч.

76' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Каль Эрик пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч

75' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

70' Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' Норшеланн пытается что-то создать.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Норшеланн

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Удар от ворот произведет Норшеланн

63' Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

63' Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Норшеланн пытается что-то создать.

61' Оооо... вот это был удар! Ibrahim Osman должен был забить с этой позиции.

61' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ibrahim Osman нанес удар в каркас ворот!

61' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Норшеланн контролирует мяч.

58' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Свенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи

55' Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Норшеланн контролирует мяч.

54' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Норшеланн пытается что-то создать.

53' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Ibrahim Osman забивает с правой ноги!

51' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Норшеланн контролирует мяч.

49' Кристенсен Томас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.