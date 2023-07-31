Тур: 17. Стадион: Эледа.
0'
1:0
24' ГолТелин Исаак
1:1
27' ГолЙоханссон Оскар
43' Желтая карточкаЛарссон Виктор
49' Желтая карточкаЛевицки Оскар
52' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
Ход матча
24'
1:0
27'
1:1
43'
49'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мальмё
Вернаму
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11 (2)
|0.65
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.53
|Веккья Стефано
|5
|0.29
|Али Таха Абди
|4
|0.24
|Ларссон Хуго
|2
|0.12
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.06
|Рикс Сёрен
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Сейдиу Патриот
|1
|0.06
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.41
|Йоханссон Оскар
|2
|0.12
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.12
|Терн Симон
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Адеми Альбион
|1
|0.06
|Albin Lohikangas
|1
|0.06
|Берг Виктор
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
4
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
13
5
Мальмё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вернаму
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
21
8
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
3
38%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
34
15
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
8
24%
2
13%
1-15
2
6%
5
33%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
7
21%
4
27%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
4
27%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0
Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Результаты матчей
Мальмё
Вернаму
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
53
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
97
412
79
115
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|40 - 14
|39
|2.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|3.
|1:1
|17
|11
|3
|3
|36 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|6.
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|17 - 25
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|9.
|17
|7
|1
|9
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|11.
|1:1
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|12.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|21 - 26
|18
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|15.
|17
|2
|7
|8
|15 - 19
|13
|16.
|17
|2
|5
|10
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|1:1
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 7
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|13.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4