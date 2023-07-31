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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: .
Мальмё
1:1
Второй тайм: 57'
Вернаму
0'
1:0
24' Гол
Телин Исаак
1:1
27' Гол
Йоханссон Оскар
43' Желтая карточка
Ларссон Виктор
49' Желтая карточка
Левицки Оскар
52' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло

Ход матча

24'
Телин Исаак
1:0
27'
1:1
Йоханссон Оскар
43'
 
Ларссон Виктор
49'
Левицки Оскар
 
52'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Вернаму
1.70
5.82
9.70
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
8
Адеми
Альбион
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
Мальмё
3-4-3
Вернаму
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:3
А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 11 (2) 0.65
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.53
Веккья Стефано 5 0.29
Али Таха Абди 4 0.24
Ларссон Хуго 2 0.12
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.06
Рикс Сёрен 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Сейдиу Патриот 1 0.06
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.41
Йоханссон Оскар 2 0.12
Бастос Марко 2 (1) 0.12
Терн Симон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Адеми Альбион 1 0.06
Albin Lohikangas 1 0.06
Берг Виктор 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 6 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Левицки Оскар 1 0
Телин Исаак 1 0
Otto Rosengren 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0

Результаты матчей

Мальмё
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вернаму
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

13
5
Мальмё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вернаму
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

21
8
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

34
15
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
8
24%
2
13%
1-15
2
6%
5
33%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
7
21%
4
27%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
4
27%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0
Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2

Результаты матчей

Мальмё
Вернаму

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
7
5
3
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
4
12
7
9
2.5
1
15
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
3.
Мальмё
 1:1 17 11 3 3 36 - 15 36
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Кальмар
 17 7 4 6 20 - 23 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 1:1 17 6 2 9 17 - 21 20
12.
Сириус
 0:0 17 4 6 7 21 - 26 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
АИК
 0:0 17 3 6 8 14 - 20 15
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 1:1 9 6 2 1 23 - 8 20
4.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 1:1 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Сириус
 0:0 9 2 2 5 12 - 15 8
15.
АИК
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 1:1 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Вернаму
 1:1 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Сириус
 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
11.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
13.
АИК
 0:0 9 2 2 5 7 - 10 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 11 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Габриэль Даль Тое Бусанелло получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Вернаму
1.70
5.82
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 1:1 Вернаму онлайн

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Мальмё
Вернаму
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