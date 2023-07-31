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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 20013
Мальмё
3:1
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
24' Гол
Телин Исаак
1:1
27' Гол
Йоханссон Оскар
43' Желтая карточка
Ларссон Виктор
49' Желтая карточка
Левицки Оскар
52' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
2:1
73' Гол
Рикс Сёрен
88' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
90' Желтая карточка
Болин Уго
3:1
90' Гол
Телин Исаак
90'+9
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
8
Адеми
Альбион
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
Мальмё
3-4-3
Вернаму
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Вернаму

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:3
А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.71
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.53
Веккья Стефано 5 0.29
Али Таха Абди 4 0.24
Рикс Сёрен 2 0.12
Ларссон Хуго 2 0.12
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Сейдиу Патриот 1 0.06
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.41
Йоханссон Оскар 2 0.12
Бастос Марко 2 (1) 0.12
Терн Симон 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Адеми Альбион 1 0.06
Albin Lohikangas 1 0.06
Берг Виктор 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 6 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Левицки Оскар 1 0
Телин Исаак 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0

Результаты матчей

Мальмё
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
5
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вернаму
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

13
5
Мальмё
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Вернаму
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

24
9
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
4
44%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

37
16
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
8
22%
2
13%
1-15
3
8%
6
38%
16-30
5
14%
1
6%
31-45
6
16%
2
13%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
8
22%
4
25%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
3
19%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0
Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2

Результаты матчей

Мальмё
Вернаму

Точный счет

3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
1
7
6
3
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
4
13
8
9
2.5
1
16
3
14
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Мальмё
 17 12 2 3 38 - 15 38
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Кальмар
 17 7 4 6 20 - 23 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Броммапойкарна
 17 7 1 9 20 - 26 22
10.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
11.
Вернаму
 17 6 1 10 17 - 23 19
12.
АИК
 17 4 5 8 15 - 20 17
13.
Сириус
 17 4 5 8 21 - 27 17
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 9 7 1 1 25 - 8 22
4.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
8.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
9.
АИК
 9 3 1 5 8 - 10 10
10.
Вернаму
 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ларссон Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Йоханссон Оскар бьет в цель!
    • 24'
      Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мальмё 3:1 Вернаму онлайн

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