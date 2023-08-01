Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Andi Sullivan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошая попытка от Lynn Williams , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Данн Кристал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Andi Sullivan из команды США (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Армаду Катарина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Назарет Франсишка не смог попасть в створ ударом издали

39' Лавелле Роуз получил желтую карточку от судьи

37' Нортон Андрея навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Силва Диана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Силва Жессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Andi Sullivan выиграл воздушное противоборство у Пинту Татьяна

29' Лавелле Роуз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Перейра Инеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Andi Sullivan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Naomi Girma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Назарет Франсишка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Лавелле Роуз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Силва Долореш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Lynn Williams нанес удар головой, но Ines Pereira спокойно отбил мяч.

13' Силва Жессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Данн Кристал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Пинту Татьяна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Кошта Кароле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Lynn Williams нанес удар головой, но Ines Pereira спокойно отбил мяч.

3' Lynn Williams создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Andi Sullivan выиграл воздушное противоборство у Назарет Франсишка

2' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Andi Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Andi Sullivan наказан за толчок Силва Долореш

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру