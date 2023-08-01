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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 40958 Главный судья: Rebecca Welch
Португалия (жен)
0:0
Конец матча
США (жен)
0'
39' Желтая карточка
Лавелле Роуз
52' Желтая карточка
Sophia Smith
56' Желтая карточка
Кошта Кароле
72' Желтая карточка
Гомеш Диана
81' Желтая карточка
Naomi Girma
86' Желтая карточка
Армаду Катарина
90'+10

Ход матча

39'
 
Лавелле Роуз
52'
 
Sophia Smith
56'
Кошта Кароле
 
61'
 
Рапиноу Меган
Sophia Smith
62'
Ясинту Андрея
Назарет Франсишка
 
72'
Гомеш Диана
 
81'
 
Naomi Girma
81'
Энкарнасау Телма
Нортон Андрея
 
84'
 
Trinity Rodman
Lynn Williams
84'
 
Соннетт Эмили
Хоран Линдси
86'
Армаду Катарина
 
89'
Маршау Жоана
Армаду Катарина
 
89'
Капета Ана
Силва Диана
 
90'
 
О`Хара Келли
Данн Кристал
90'
 
Alyssa Thompson
Морган Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 422 Количество передач 300
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Перейра
Инеш
9
Боржеш
Ана
19
Гомеш
Диана
15
Кошта
Кароле
2
Армаду
Катарина
11
Пинту
Татьяна
14
Силва
Долореш
8
Нортон
Андрея
20
Назарет
Франсишка
10
Силва
Жессика
16
Силва
Диана
1
Негер
Алисса
23
Emily
Fox
8
Эрц
Джули
4
Naomi
Girma
19
Данн
Кристал
16
Лавелле
Роуз
17
Andi
Sullivan
10
Хоран
Линдси
6
Lynn
Williams
13
Морган
Алекс
11
Sophia
Smith
Португалия (жен)
США (жен)

История личных встреч

Португалия (жен)
США (жен)

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
3:0
ТМС
4:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энкарнасау Телма 1 0.33
Назарет Франсишка 1 0.33
Алвеш Лучия 0 0
США (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sophia Smith 2 0.67
Хоран Линдси 2 0.67
Морган Алекс 0 0
Лавелле Роуз 0 0

Карточки

Португалия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Диана 2 0
Боржеш Ана 1 0
Силва Жессика 1 0
Кошта Кароле 1 0
Армаду Катарина 1 0
США (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавелле Роуз 2 0
Хоран Линдси 1 0
Sophia Smith 1 0
Naomi Girma 1 0

Результаты матчей

Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Португалия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Португалия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0
Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
США (жен)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 США (жен) - Уэльс (жен) 2:0 США (жен) - Ирландия (жен) 1:0
США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 США (жен) - Канада (жен) 1:0 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 США (жен) - Мексика (жен) 1:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0

Результаты матчей

Португалия (жен)
США (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Португалия (жен)
США (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды (жен)
 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
США (жен)
 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Португалия (жен)
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Вьетнам (жен)
 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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