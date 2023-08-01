Тур: 3. Стадион: Perth Rectangular Stadium. Главный судья: Hyeon-Jeong Oh
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Kethna
Louis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Kethna LouisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Lara Larco
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Noa Ganthier
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Delepine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Вейе КатринеЗащитник
-
19 Томсен ЯнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мадсен РиккеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
- Защитник
-
23 Свава СофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Триге СараПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюн СигнеПолузащитник
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларс Сондергард
Бомбардиры внутри турнира
Гаити (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amalie Vangsgaard
|1
|0.33
|Бойе-Сёренсен Симоне
|1
|0.33
|Хардер Пернилле
|0
|0
Карточки
Гаити (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melchie Dumornay
|1
|0
|Dayana Pierre
|1
|0
|Nicolas Delepine
|1
|0
Дания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Севеке Рикке
|1
|0
Результаты матчей
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гаити (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Гаити (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гаити (жен)
(15 матчей)
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3
Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2 Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0
Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2
Результаты матчей
Гаити (жен)
Дания (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гаити (жен)
Дания (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2