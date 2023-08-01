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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Hyeon-Jeong Oh
Гаити (жен)
0:0
Первый тайм: 18'
Дания (жен)
0'
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Бойе-Сёренсен Симоне

Ход матча

4'
 
Бойе-Сёренсен Симоне

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гаити (жен)
Ничья
Дания (жен)
8.80
7.14
1.37
Все Коэффициенты
1
Kerly
Theus
2
Chelsea
Surpris
4
Tabita
Joseph
13
Betina
Petit
Frere
20
Kethna
Louis
7
Batcheba
Louis
9
Sherly
Jeudy
10
Мондсир
Нерилья
19
Dayana
Pierre
6
Melchie
Dumornay
11
Roseline
Eloissaint
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
19
Томсен
Янни
6
Хольмгор
Карен
12
Меллер
Катрине
17
Мадсен
Рикке
9
Amalie
Vangsgaard
10
Хардер
Пернилле
14
Серенсен
Николине
Гаити (жен)
Дания (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Гаити (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amalie Vangsgaard 1 0.33
Бойе-Сёренсен Симоне 1 0.33
Хардер Пернилле 0 0

Карточки

Гаити (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melchie Dumornay 1 0
Dayana Pierre 1 0
Nicolas Delepine 1 0
Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0

Результаты матчей

Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гаити (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Гаити (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гаити (жен)
(15 матчей)
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3
Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2 Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0
Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2

Результаты матчей

Гаити (жен)
Дания (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гаити (жен)
Дания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Дания (жен)
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Китай (жен)
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
4.
Гаити (жен)
 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Дания (жен) пытается что-то создать.
  • 18'
    Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Dayana Pierre выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Гаити (жен)
  • 16'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 16'
    Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 15'
    Контроль мяча: Гаити (жен): 36%, Дания (жен): 64%.
  • 15'
    Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках
  • 14'
    Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Chelsea Surpris из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Мондсир Нерилья создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 8'
      Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Betina Petit Frere из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Amalie Vangsgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) в офсайде
    • 6'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Дания (жен) отменен из-за положения "вне игры".
    • 5'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 17%, Дания (жен): 83%.
    • 5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дания (жен).
    • 4'
      Г О О О О О Л! Дания (жен) забивает! Бойе-Сёренсен Симоне отличился.
    • 4'
      Хорошая попытка от Amalie Vangsgaard, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 4'
      Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Chelsea Surpris из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гаити (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Дания (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гаити (жен)
    Ничья
    Дания (жен)
    8.80
    7.14
    1.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гаити (жен) 0:0 Дания (жен) онлайн

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