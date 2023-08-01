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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17897 Главный судья: Hyeon-Jeong Oh
Гаити (жен)
0:2
Конец матча
Дания (жен)
0'
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Бойе-Сёренсен Симоне
0:1
21' Пенальти
Хардер Пернилле
66' Желтая карточка
Хольмгор Карен
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Хардер Пернилле
0:2
90' Гол
Троэльсгор Санне
90'+12

Ход матча

4'
 
Бойе-Сёренсен Симоне
21'
0:1
Хардер Пернилле
63'
 
Серенсен Николине
Мадсен Рикке
63'
 
Гейл Милле
Брюн Сигне
66'
 
Хольмгор Карен
67'
Roselord Borgella
Dayana Pierre
 
80'
 
Троэльсгор Санне
Хольмгор Карен
80'
 
Josefine Hasbo
Меллер Катрине
83'
 
Хардер Пернилле
87'
Ruthny Mathurin
Betina Petit Frere
 
90'
 
Гевиц Луна
Хардер Пернилле
90'
0:2
Троэльсгор Санне
(Гейл Милле)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 284 Количество передач 467
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Kerly
Theus
2
Chelsea
Surpris
4
Tabita
Joseph
13
Betina
Petit
Frere
20
Kethna
Louis
7
Batcheba
Louis
9
Sherly
Jeudy
10
Мондсир
Нерилья
19
Dayana
Pierre
6
Melchie
Dumornay
11
Roseline
Eloissaint
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
19
Томсен
Янни
6
Хольмгор
Карен
12
Меллер
Катрине
17
Мадсен
Рикке
9
Amalie
Vangsgaard
10
Хардер
Пернилле
14
Серенсен
Николине
Гаити (жен)
Дания (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Гаити (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Пернилле 1 (1) 0.33
Троэльсгор Санне 1 0.33
Amalie Vangsgaard 1 0.33
Гейл Милле 0 0

Карточки

Гаити (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melchie Dumornay 1 0
Dayana Pierre 1 0
Nicolas Delepine 1 0
Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0
Хольмгор Карен 1 0

Результаты матчей

Гаити (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гаити (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Гаити (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дания (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гаити (жен)
(15 матчей)
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3
Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2 Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0
Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2

Результаты матчей

Гаити (жен)
Дания (жен)

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гаити (жен)
Дания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Дания (жен)
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Китай (жен)
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Гаити (жен)
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • 99'
    Дания (жен) пытается что-то создать.
  • 98'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Ruthny Mathurin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 96'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Гевиц Луна из команды Дания (жен) поставил подножку. Пострадал Мондсир Нерилья
    • 94'
      Melchie Dumornay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 93'
      Гейл Милле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Брюн Сигне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Kerly Theus делает важнейший сейв!
    • 92'
      Хорошая попытка от Гейл Милле, был неплохой удар, но вратарь спас
    • Первый тайм
    • 53'
      Команда Дания (жен) имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 33%, Дания (жен): 67%.
    • 52'
      Мондсир Нерилья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Бойе-Сёренсен Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Мондсир Нерилья создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Гаити (жен) начинает контратаку
    • 51'
      Sherly Jeudy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Betina Petit Frere ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Меллер Катрине из команды Дания (жен) поставил подножку. Пострадал Мондсир Нерилья
    • 50'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Sherly Jeudy навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хардер Пернилле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Melchie Dumornay нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Janni Thomsen из команды Дания (жен) в офсайде
    • 46'
      Хардер Пернилле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 31%, Дания (жен): 69%.
    • 45'
      Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Дания (жен) контролирует мяч.
    • 43'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 42'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мондсир Нерилья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Melchie Dumornay выиграл воздушное противоборство у Хольмгор Карен.
    • 40'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 30%, Дания (жен): 70%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 40'
      Шанс получает Batcheba Louis из команды Гаити (жен), но удар головой идет мимо
    • 40'
      Kethna Louis из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Amalie Vangsgaard из команды Дания (жен) поставил подножку. Пострадал Tabita Joseph
    • 39'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Kethna Louis из команды Гаити (жен) поставил подножку. Пострадал Серенсен Николине
    • 35'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 30%, Дания (жен): 70%.
    • 35'
      Мадсен Рикке из команды Дания (жен) в офсайде
    • 34'
      Хорошая попытка от Хардер Пернилле, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 33'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 31'
      Lene Christensen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Севеке Рикке успешно блокирует удар.
    • 31'
      Мондсир Нерилья нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Sherly Jeudy создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 31%, Дания (жен): 69%.
    • 30'
      Хорошая попытка от Мондсир Нерилья, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 29'
      Melchie Dumornay создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 29'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Серенсен Николине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Sherly Jeudy создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Вейе Катрине из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 26'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 31%, Дания (жен): 69%.
    • 24'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) в офсайде
    • 24'
      Melchie Dumornay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Команда Дания (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      'Г О О О О О Л - Хардер Пернилле из команды Дания (жен) забил правой с пенальти! Kerly Theus решил остаться по центру ворот.'
    • 21'
      ПЕНАЛЬТИ! - Dayana Pierre играет рукой в штрафной! Dayana Pierre вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 21'
      Хардер Пернилле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 21'
      Серенсен Николине из команды Дания (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Дания (жен) контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 32%, Дания (жен): 68%.
    • 20'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Sherly Jeudy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Betina Petit Frere из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 18'
      Хольмгор Карен не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Хардер Пернилле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 18'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Dayana Pierre выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 16'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 36%, Дания (жен): 64%.
    • 15'
      Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках
    • 14'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Chelsea Surpris из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Мондсир Нерилья создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 11'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках
    • 10'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 26%, Дания (жен): 74%.
    • 10'
      Janni Thomsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 9'
      Batcheba Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Бойе-Сёренсен Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Хольмгор Карен из команды Дания (жен) поставил подножку. Пострадал Melchie Dumornay
    • 8'
      Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Betina Petit Frere из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Amalie Vangsgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) в офсайде
    • 6'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Дания (жен) отменен из-за положения "вне игры".
    • 5'
      Контроль мяча: Гаити (жен): 17%, Дания (жен): 83%.
    • 5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дания (жен).
    • 4'
      Г О О О О О Л! Дания (жен) забивает! Бойе-Сёренсен Симоне отличился.
    • 4'
      Хорошая попытка от Amalie Vangsgaard, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 4'
      Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Chelsea Surpris из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гаити (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Дания (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Гаити (жен) 0:2 Дания (жен) онлайн

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