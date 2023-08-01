Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Melchie Dumornay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Брюн Сигне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Amalie Vangsgaard навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

90' Josefine Hasbo нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Дания (жен) , будет отменен из-за фола.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дания (жен)

82' Sherly Jeudy навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Меллер Катрине уходит с поля и его заменяет Josefine Hasbo

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Batcheba Louis нанес удар головой, но Lene Christensen спокойно отбил мяч.

75' Sherly Jeudy из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Мондсир Нерилья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Melchie Dumornay выиграл воздушное противоборство у Меллер Катрине

72' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках

71' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Melchie Dumornay из команды Гаити (жен) в офсайде

67' Sherly Jeudy из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Хольмгор Карен получил желтую карточку от судьи

65' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Melchie Dumornay нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Мондсир Нерилья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Amalie Vangsgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Севеке Рикке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Sherly Jeudy нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Kethna Louis из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Севеке Рикке выиграл воздушное противоборство у Melchie Dumornay.

53' Хорошая попытка от Мадсен Рикке , был неплохой удар, но вратарь спас

53' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Melchie Dumornay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Kethna Louis из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Пространство открывается для Amalie Vangsgaard , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

47' Серенсен Николине создает голевую возможность для своего партнера по команде.