Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Estelle Cascarino на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Clara Mateo из команды Франция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Estelle Cascarino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

14' Maelle Lakrar из команды Франция (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

14' Lea Le Garrec навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Lea Le Garrec не смог попасть в створ ударом издали

11' Clara Mateo из команды Франция (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

8' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Пространство открывается для Баша Сельма , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

7' Elisa de Almeida выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Пространство открывается для Диани Кадидиату , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

5' Clara Mateo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

2' Г О О О О Л - Marta Cox правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

1' Судья дает свисток. Lea Le Garrec атаковала опасно сзади, Marta Cox пострадал, и это штрафной удар

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре