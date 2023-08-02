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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Laura Fortunato
Панама (жен)
1:2
Первый тайм: 29'
Франция (жен)
0'
1:0
2' Гол
Marta Cox
1:1
21' Гол
Maelle Lakrar
1:2
28' Гол
Диани Кадидиату

Ход матча

2'
Marta Cox
1:0
21'
1:1
Maelle Lakrar
(Матео Клара)
28'
1:2
Диани Кадидиату

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панама (жен)
Ничья
Франция (жен)
50.00
8.20
1.18
Все Коэффициенты
12
Yenith
Bailey
2
Hilary
Jaen
3
Wendy
Natis
5
Yomira
Pinzon
23
Carina
Baltrip-Reyes
7
Emily
Coba
14
Carmen
Montenegro
6
Deysire
Salazar
20
Aldrith
Quintero
13
Riley
Tanner
10
Marta
Cox
16
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
2
Maelle
Lakrar
5
Elisa
De
Almeida
20
Estelle
Cascarino
23
Vicki
Becho
17
Lea
Le
Garrec
8
Гейоро
Грас
13
Баша
Сельма
12
Матео
Клара
11
Диани
Кадидиату
Панама (жен)
Франция (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Панама (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marta Cox 1 0.33
Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренар Венди 1 0.33
Ле Соммер Эжени 1 0.33
Maelle Lakrar 1 0.33
Диани Кадидиату 0 0
Баша Сельма 0 0

Карточки

Панама (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deysire Salazar 1 0
Emily Coba 1 0
Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Каршауи Сакина 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Эрве Ренар 1 0

Результаты матчей

Панама (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Панама (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панама (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3
Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0

Результаты матчей

Панама (жен)
Франция (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панама (жен)
Франция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ямайка (жен)
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Бразилия (жен)
 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Панама (жен)
 1:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • 27'
    Marta Cox из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 27'
    Судья дает свисток. Lea Le Garrec атаковала опасно сзади, Riley Tanner пострадал, и это штрафной удар
  • 26'
    Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Estelle Cascarino возвращается на поле.
  • 26'
    Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Estelle Cascarino из команды Франция (жен) покидает поле из-за того, что ее нос кровоточит.
  • 25'
    Контроль мяча: Панама (жен): 34%, Франция (жен): 66%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Estelle Cascarino на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Lea Le Garrec из команды Франция (жен) опасно и грубо сыграл. Carmen Montenegro пострадал.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 23'
      Пространство открывается для Диани Кадидиату, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 23'
      Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Франция (жен)
    • 22'
      Панама (жен) пытается что-то создать.
    • 21'
      Clara Mateo сделал результативную передачу.
    • 21'
      ГОООООЛ - Maelle Lakrar Франция (жен) забивает ударом головой
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Панама (жен)
    Ничья
    Франция (жен)
    50.00
    8.20
    1.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Панама (жен) 1:2 Франция (жен) онлайн

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