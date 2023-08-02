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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 40498 Главный судья: Laura Fortunato
Панама (жен)
3:6
Конец матча
Франция (жен)
0'
1:0
2' Гол
Marta Cox
1:1
21' Гол
Maelle Lakrar
1:2
28' Гол
Диани Кадидиату
1:3
37' Пенальти
Диани Кадидиату
1:4
45' Гол
Lea Le Garrec
1:5
52' Пенальти
Диани Кадидиату
64' Undefined phrase: football_event_
Yomira Pinzon
2:5
64' Пенальти
Yomira Pinzon
66' Желтая карточка
Yomira Pinzon
3:5
87' Гол
Lineth Cedeno
3:6
90' Гол
Vicki Becho
90'+14

Ход матча

2'
Marta Cox
1:0
21'
1:1
Maelle Lakrar
(Матео Клара)
28'
1:2
Диани Кадидиату
37'
1:3
Диани Кадидиату
45'
1:4
Lea Le Garrec
(Баша Сельма)
46'
Lineth Cedeno
Deysire Salazar
 
46'
 
Майри Амель
Гейоро Грас
46'
 
Ассеуи Вивьен
Баша Сельма
52'
1:5
Диани Кадидиату
58'
Schiandra Gonzalez
Carmen Montenegro
 
58'
Erika Hernandez
Emily Coba
 
60'
 
Laurina Fazer
Диани Кадидиату
62'
Rebeca Espinosa
Wendy Natis
 
64'
Yomira Pinzon
 
64'
Yomira Pinzon
2:5
66'
Yomira Pinzon
 
81'
Natalia Mills
Riley Tanner
 
87'
Lineth Cedeno
3:5
90'
3:6
Vicki Becho
(Периссе Эв)

Статистика матча

  • 3 Голы 6
  • 4 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 204 Количество передач 500
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
12
Yenith
Bailey
2
Hilary
Jaen
3
Wendy
Natis
5
Yomira
Pinzon
23
Carina
Baltrip-Reyes
7
Emily
Coba
14
Carmen
Montenegro
6
Deysire
Salazar
20
Aldrith
Quintero
13
Riley
Tanner
10
Marta
Cox
16
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
2
Maelle
Lakrar
5
Elisa
De
Almeida
20
Estelle
Cascarino
23
Vicki
Becho
17
Lea
Le
Garrec
8
Гейоро
Грас
13
Баша
Сельма
12
Матео
Клара
11
Диани
Кадидиату
Панама (жен)
Франция (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Панама (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marta Cox 1 0.33
Lineth Cedeno 1 0.33
Yomira Pinzon 1 (1) 0.33
Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диани Кадидиату 3 (2) 1
Ренар Венди 1 0.33
Ле Соммер Эжени 1 0.33
Lea Le Garrec 1 0.33
Maelle Lakrar 1 0.33
Vicki Becho 1 0.33
Баша Сельма 0 0
Периссе Эв 0 0
Матео Клара 0 0

Карточки

Панама (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yomira Pinzon 1 0
Deysire Salazar 1 0
Emily Coba 1 0
Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Каршауи Сакина 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Эрве Ренар 1 0

Результаты матчей

Панама (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Панама (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Франция (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Панама (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3
Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0

Результаты матчей

Панама (жен)
Франция (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панама (жен)
Франция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Ямайка (жен)
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Бразилия (жен)
 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Панама (жен)
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Панама (жен): 34%, Франция (жен): 66%.
  • 103'
    Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Elisa de Almeida выиграл воздушное противоборство у Yomira Pinzon.
  • 102'
    Rebeca Espinosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 102'
    Pauline Peyraud-Magnin из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Панама (жен) пытается что-то создать.
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 93'
      Майри Амель не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Elisa de Almeida из команды Франция (жен) заходит слишком далеко, он валит Erika Hernandez.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)
    • 91'
      Rebeca Espinosa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Панама (жен): 33%, Франция (жен): 67%.
    • 89'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Панама (жен) будет все-таки засчитан.
    • 87'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Панама (жен).
    • 87'
      Г О О О О О О Л - Lineth Cedeno из команды Панама (жен) с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 87'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Lineth Cedeno и попал в каркас ворот!
    • 87'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Vicki Becho наказан за толчок Aldrith Quintero
    • 86'
      Lineth Cedeno из команды Панама (жен) в офсайде
    • 85'
      Контроль мяча: Панама (жен): 34%, Франция (жен): 66%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Франция (жен)
    • 85'
      Marta Cox не смог попасть в створ ударом издали
    • 85'
      Elisa de Almeida из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Ассеуи Вивьен из команды Франция (жен) заходит слишком далеко, он валит Erika Hernandez.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Франция (жен)
    • 83'
      Marta Cox решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 83'
      Судья дает свисток. Maelle Lakrar атаковала опасно сзади, Erika Hernandez пострадал, и это штрафной удар
    • 82'
      Pauline Peyraud-Magnin из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Тактическая замена. Riley Tanner уходит с поля и его заменяет Natalia Mills
    • 80'
      Контроль мяча: Панама (жен): 32%, Франция (жен): 68%.
    • 80'
      Lineth Cedeno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Безумный фол. Estelle Cascarino грубо играет против соперника. Пострадал Lineth Cedeno
    • 79'
      Rebeca Espinosa из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 78'
      Майри Амель из команды Франция (жен) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 78'
      Lea Le Garrec из команды Франция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 77'
      Панама (жен) контролирует мяч.
    • 77'
      Laurina Fazer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Aldrith Quintero выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Франция (жен)
    • 75'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Панама (жен): 32%, Франция (жен): 68%.
    • 75'
      Maelle Lakrar наказан за толчок Marta Cox
    • 74'
      Ассеуи Вивьен из команды Франция (жен) в офсайде
    • 74'
      Estelle Cascarino создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Hilary Jaen из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Франция (жен)
    • 74'
      Панама (жен) пытается что-то создать.
    • 73'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Yenith Bailey из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Майри Амель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Yenith Bailey из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Майри Амель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Estelle Cascarino бьет издали, но Yenith Bailey ловит мяч в руки
    • 72'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 72'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 71'
      О, нет. Из многообещающей позиции Laurina Fazer из команды Франция (жен) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 71'
      Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: Панама (жен): 32%, Франция (жен): 68%.
    • 69'
      Yenith Bailey на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Безумный фол. Laurina Fazer грубо играет против соперника. Пострадал Yenith Bailey
    • 68'
      Хорошая попытка от Laurina Fazer, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 68'
      Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Aldrith Quintero ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Yenith Bailey из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Yomira Pinzon совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 66'
      Безумный фол. Yomira Pinzon грубо играет против соперника. Пострадал Vicki Becho
    • 65'
      Контроль мяча: Панама (жен): 33%, Франция (жен): 67%.
    • 64'
      'Г О О О О О Л - Yomira Pinzon из команды Панама (жен) забивает с пенальти! Он пробил правой. Pauline Peyraud-Magnin был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 64'
      VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Панама (жен) пробила пенальти.
    • 64'
      Yomira Pinzon забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
    • 63'
      ПЕНАЛЬТИ - Elisa de Almeida из команды Франция (жен) привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Riley Tanner.
    • 63'
      Lineth Cedeno выиграл воздушное противоборство у Периссе Эв.
    • 63'
      Безумный фол. Ассеуи Вивьен грубо играет против соперника. Пострадал Yomira Pinzon
    • 62'
      Тактическая замена. Wendy Natis уходит с поля и его заменяет Rebeca Espinosa
    • 62'
      Судья сигнализирует, что Elisa de Almeida из команды Франция (жен) поставил подножку. Пострадал Marta Cox
    • 61'
      Сегодняшная посещаемость составляет 40498 болельщиков
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: Панама (жен): 31%, Франция (жен): 69%.
    • 60'
      Тактическая замена. Диани Кадидиату уходит с поля и его заменяет Laurina Fazer
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Wendy Natis из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Wendy Natis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Тактическая замена. Emily Coba уходит с поля и его заменяет Erika Hernandez
    • 58'
      Тактическая замена. Carmen Montenegro уходит с поля и его заменяет Schiandra Gonzalez
    • 57'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 57'
      Wendy Natis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Ассеуи Вивьен из команды Франция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Hilary Jaen из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 56'
      Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Панама (жен): 29%, Франция (жен): 71%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 55'
      Clara Mateo не смог попасть в створ ударом издали
    • 55'
      Майри Амель из команды Франция (жен) подал угловой слева.
    • 54'
      Carmen Montenegro из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Wendy Natis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 52'
      'Г О О О О О Л - Диани Кадидиату из команды Франция (жен) забивает с пенальти! Он пробил правой. Yenith Bailey был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 51'
      После проверки VAR судья изменил решение - Франция (жен) пробьет пенальти!
    • 50'
      Контроль мяча: Панама (жен): 29%, Франция (жен): 71%.
    • 49'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Франция (жен).
    • 49'
      ПЕНАЛЬТИ! - Wendy Natis играет рукой в штрафной! Wendy Natis вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Панама (жен)
    • 49'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 49'
      Шанс получает Vicki Becho из команды Франция (жен), но удар головой идет мимо
    • 49'
      Clara Mateo из команды Франция (жен) подал угловой справа.
    • 48'
      Carina Baltrip-Reyes ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Yomira Pinzon из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Marta Cox из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Elisa de Almeida
    • 46'
      Тактическая замена. Баша Сельма уходит с поля и его заменяет Ассеуи Вивьен
    • 46'
      Тактическая замена. Гейоро Грас уходит с поля и его заменяет Майри Амель
    • 46'
      Тактическая замена. Deysire Salazar уходит с поля и его заменяет Lineth Cedeno
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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