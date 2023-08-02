Тур: 3. Стадион: Футбольный, Сидней. Зрители: 40498 Главный судья: Laura Fortunato
3:6
Конец матча
0'
1:0
2' ГолMarta Cox
1:1
21' ГолMaelle Lakrar
1:2
28' ГолДиани Кадидиату
1:3
37' ПенальтиДиани Кадидиату
1:4
45' ГолLea Le Garrec
1:5
52' ПенальтиДиани Кадидиату
64' Undefined phrase: football_event_Yomira Pinzon
2:5
64' ПенальтиYomira Pinzon
66' Желтая карточкаYomira Pinzon
3:5
87' ГолLineth Cedeno
3:6
90' ГолVicki Becho
90'+14
Ход матча
2'
1:0
21'
1:1
28'
1:2
37'
1:3
45'
1:4
52'
1:5
64'
64'
2:5
66'
87'
3:5
90'
3:6
Статистика матча
-
3 Голы 6
-
4 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 9
-
0 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
204 Количество передач 500
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Riley
Tanner
10
Marta
Cox
22
Периссе
Эв
23
Vicki
Becho
13
Баша
Сельма
12
Матео
Клара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Riley TannerПолузащитник
-
10 Marta CoxНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ignacio Quintana
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Периссе ЭвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Vicki BechoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Баша СельмаПолузащитник
-
12 Матео КлараПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майри АмельПолузащитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ренар Эрве
Бомбардиры внутри турнира
Панама (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marta Cox
|1
|0.33
|Lineth Cedeno
|1
|0.33
|Yomira Pinzon
|1 (1)
|0.33
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диани Кадидиату
|3 (2)
|1
|Ренар Венди
|1
|0.33
|Ле Соммер Эжени
|1
|0.33
|Lea Le Garrec
|1
|0.33
|Maelle Lakrar
|1
|0.33
|Vicki Becho
|1
|0.33
|Баша Сельма
|0
|0
|Периссе Эв
|0
|0
|Матео Клара
|0
|0
Карточки
Панама (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yomira Pinzon
|1
|0
|Deysire Salazar
|1
|0
|Emily Coba
|1
|0
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дали Кенза
|1
|0
|Каршауи Сакина
|1
|0
|Толетти Санди
|1
|0
|Матео Клара
|1
|0
|Эрве Ренар
|1
|0
Результаты матчей
Панама (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Панама (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Панама (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Франция (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панама (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3
Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0
Результаты матчей
Панама (жен)
Франция (жен)
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Панама (жен)
Франция (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2