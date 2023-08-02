Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Clara Mateo не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Estelle Cascarino бьет издали, но Yenith Bailey ловит мяч в руки

Estelle Cascarino создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Lineth Cedeno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Судья дает свисток. Maelle Lakrar атаковала опасно сзади, Erika Hernandez пострадал, и это штрафной удар

Marta Cox решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Marta Cox не смог попасть в створ ударом издали

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Lineth Cedeno и попал в каркас ворот!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Баша Сельма навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Lea Le Garrec не смог попасть в створ ударом издали

46' Maelle Lakrar из команды Франция (жен) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

45' Диани Кадидиату создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Vicki Becho нанес удар головой, но Yenith Bailey спокойно отбил мяч.

44' Estelle Cascarino из команды Франция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Периссе Эв выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Estelle Cascarino ослабляет давление, выбив мяч.

42' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

40' Безумный фол. Estelle Cascarino грубо играет против соперника. Пострадал Emily Coba

39' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О О Л - Диани Кадидиату из команды Франция (жен) забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Yenith Bailey прыгнул не в ту сторону.

36' Maelle Lakrar из команды Франция (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

36' Матч возобновлен

36' Marta Cox на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Баша Сельма решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Г О О О О Л - Диани Кадидиату забивает ударом с правой ноги!

28' Хорошая попытка от Диани Кадидиату , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Marta Cox из команды Панама (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Estelle Cascarino возвращается на поле.

26' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Estelle Cascarino из команды Франция (жен) покидает поле из-за того, что ее нос кровоточит.

25' Estelle Cascarino на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Пространство открывается для Диани Кадидиату , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

23' Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Clara Mateo сделал результативную передачу.

21' ГОООООЛ - Maelle Lakrar Франция (жен) забивает ударом головой

21' Clara Mateo из команды Франция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Estelle Cascarino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

14' Maelle Lakrar из команды Франция (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

14' Lea Le Garrec навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Lea Le Garrec не смог попасть в створ ударом издали

11' Шанс получает Maelle Lakrar из команды Франция (жен) , но удар головой идет мимо

8' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Пространство открывается для Баша Сельма , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

7' Elisa de Almeida выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Пространство открывается для Диани Кадидиату , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

5' Clara Mateo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

2' Г О О О О Л - Marta Cox правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

1' Судья дает свисток. Lea Le Garrec атаковала опасно сзади, Marta Cox пострадал, и это штрафной удар

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре