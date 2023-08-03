Тур: 20. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Jianxin Du
1:1
Второй тайм: 68'
0'
0:1
13' ГолБерич Роберт
1:1
16' ГолВэньцзюнь Люй
21' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
40' Undefined phrase: football_event_Лэй У
52' Желтая карточкаYinong Tian
63' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
Ход матча
13'
0:1
16'
1:1
21'
25'
40'
46'
52'
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
45
Xiaolong
Liu
22
Jingqi
Fang
15
Мин
Тянь
16
Zihao
Yang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
45 Xiaolong LiuНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
-
5 Yang Yu1
-
-
11 Weijun Xie
-
17 Xuelong Sun
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
31 Yinong Tian
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
22 матча
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.7
Среднее время на гол
108
128
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.55
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|13
|0.65
|Оскар дос Сантос
|7 (4)
|0.35
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.25
|Шэньчао Ван
|4
|0.2
|Паулиньо Пауло
|3
|0.15
|Ли Шенглонг
|3
|0.15
|Каллон Исса
|2
|0.1
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.25
|Берич Роберт
|5
|0.25
|Ба Дунь
|4
|0.2
|Qiuming Wang
|4
|0.2
|Weijun Xie
|4
|0.2
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.05
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|4
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
3
5
Шанхай Порт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Тяньцзинь Тайгер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
22
14
Шанхай Порт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Тяньцзинь Тайгер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
25
19
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
6%
3
38%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
9%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
8
36%
2
14%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Забито
40
22
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
8%
6
27%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
6
15%
1
5%
46-60
10
25%
4
18%
61-75
9
23%
5
23%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
7%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
36%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1
Результаты матчей
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
63
46
45
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
73
27
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
136
613
712
316
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|20
|14
|5
|1
|41 - 15
|47
|2.
|19
|10
|5
|4
|20 - 19
|35
|3.
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|19
|8
|8
|3
|31 - 17
|32
|5.
|1:1
|20
|6
|13
|1
|26 - 20
|31
|6.
|19
|7
|9
|3
|29 - 20
|30
|7.
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|19
|7
|7
|5
|32 - 26
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|19
|4
|4
|11
|22 - 25
|16
|14.
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|2.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|3.
|8
|6
|2
|0
|19 - 4
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|10 - 11
|18
|6.
|1:1
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|13.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|8
|2
|0
|22 - 4
|26
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|1:1
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|11.
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
|16.
|10
|0
|2
|8
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6