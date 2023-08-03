Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Шанхай Порт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Витанов Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шанхай Порт отменен из-за положения "вне игры".

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Порт

37' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

36' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вэньцзюнь Люй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Шанхай Порт нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мирахметджан Музеппер

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

24' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Мин Тянь получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Мин Тянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Линьпэн Чжан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Фарлей Роса получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Фарлей Роса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Команда Тяньцзинь Тайгер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Берич Роберт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

13' Ба Дунь пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

13' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мирахметджан Музеппер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Шэньчао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Оооо... вот это был удар! Витанов Петар должен был забить с этой позиции.

5' Берич Роберт не смог попасть в створ ударом издали

5' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мирахметджан Музеппер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Варгас Матиас нанес удар головой, но Jingqi Fang спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру