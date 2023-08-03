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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Шанхай Порт
2:1
Конец матча
Тяньцзинь Тайгер
0'
0:1
13' Гол
Берич Роберт
1:1
16' Гол
Вэньцзюнь Люй
21' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
40' Undefined phrase: football_event_
Лэй У
52' Желтая карточка
Yinong Tian
63' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
74' Желтая карточка
Fan Yang1
2:1
75' Гол
Каллон Исса
86' Undefined phrase: football_event_
Лукаш Жоау
90' Желтая карточка
Pengfei Han
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Берич Роберт
16'
Вэньцзюнь Люй
(Лэй У)
1:1
21'
Линьпэн Чжан
 
25'
 
Yumiao Qian
Мин Тянь
40'
Лэй У
 
46'
 
Taoyu Piao
Витанов Петар
46'
 
Yinong Tian
Ба Дунь
52'
 
Yinong Tian
58'
Лукаш Жоау
Варгас Матиас
 
58'
Каллон Исса
Xiaolong Liu
 
58'
Хуэй-Кан Цай
Мирахметджан Музеппер
 
63'
Хуэй-Кан Цай
 
69'
 
Weijun Xie
Yingjie Zhao
74'
 
Yang Yu1
Zihao Yang
74'
 
Fan Yang1
75'
Каллон Исса
(Лукаш Жоау)
2:1
76'
Ли Ан
Вэньцзюнь Люй
 
86'
Лукаш Жоау
 
87'
Чжэнь Вэй
Xin Xu
 
90'
 
Pengfei Han

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
25
Мирахметджан
Музеппер
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
45
Xiaolong
Liu
22
Jingqi
Fang
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
4
Fan
Yang1
16
Zihao
Yang
10
Фарлей
Роса
8
Yingjie
Zhao
34
Витанов
Петар
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Шанхай Порт
4-3-3
Тяньцзинь Тайгер
4-5-1

История личных встреч

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

22 матча

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.7

Среднее время на гол

108
128

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.55
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 13 0.65
Оскар дос Сантос 7 (4) 0.35
Вэньцзюнь Люй 5 0.25
Шэньчао Ван 4 0.2
Паулиньо Пауло 3 0.15
Ли Шенглонг 3 0.15
Каллон Исса 3 0.15
Мирахметджан Музеппер 1 0.05
Пинк Маркус 1 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Ли Шуай I 0 0
Лукаш Жоау 0 0
Варгас Матиас 0 0
Чжэнь Вэй 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.25
Берич Роберт 5 0.25
Ба Дунь 4 0.2
Qiuming Wang 4 0.2
Weijun Xie 4 0.2
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 4 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Fan Yang1 1 1
Hao Guo 2 0
Yinong Tian 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
6
Шанхай Порт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Тяньцзинь Тайгер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

22
14
Шанхай Порт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Тяньцзинь Тайгер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
5%
4
44%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
45%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
9%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
8
36%
2
14%
61-75
4
18%
4
29%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Забито

42
23
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
7%
7
30%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
7
17%
3
13%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
11
26%
4
17%
61-75
9
21%
5
22%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
5
33%
5
21%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1

Результаты матчей

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
4
6
4
6
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
2
8
3
7
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
14
6
1.5
6
14
7
13
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
3.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Цанчжоу Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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