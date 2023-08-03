Тур: 20. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Jianxin Du
2:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолБерич Роберт
1:1
16' ГолВэньцзюнь Люй
21' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
40' Undefined phrase: football_event_Лэй У
52' Желтая карточкаYinong Tian
63' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
74' Желтая карточкаFan Yang1
2:1
75' ГолКаллон Исса
86' Undefined phrase: football_event_Лукаш Жоау
90' Желтая карточкаPengfei Han
90'+6
Ход матча
13'
0:1
16'
1:1
21'
25'
40'
46'
52'
63'
74'
74'
75'
2:1
76'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
45
Xiaolong
Liu
22
Jingqi
Fang
15
Мин
Тянь
16
Zihao
Yang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
45 Xiaolong LiuНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
-
5 Yang Yu1
-
-
11 Weijun Xie
-
17 Xuelong Sun
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
31 Yinong Tian
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
22 матча
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.7
Среднее время на гол
108
128
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.55
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|13
|0.65
|Оскар дос Сантос
|7 (4)
|0.35
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.25
|Шэньчао Ван
|4
|0.2
|Паулиньо Пауло
|3
|0.15
|Ли Шенглонг
|3
|0.15
|Каллон Исса
|3
|0.15
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Лукаш Жоау
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.25
|Берич Роберт
|5
|0.25
|Ба Дунь
|4
|0.2
|Qiuming Wang
|4
|0.2
|Weijun Xie
|4
|0.2
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.05
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|4
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Fan Yang1
|1
|1
|Hao Guo
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
6
Шанхай Порт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Тяньцзинь Тайгер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
22
14
Шанхай Порт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Тяньцзинь Тайгер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
5%
4
44%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
5
25%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
45%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
9%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
8
36%
2
14%
61-75
4
18%
4
29%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Забито
42
23
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
7%
7
30%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
7
17%
3
13%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
11
26%
4
17%
61-75
9
21%
5
22%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
5
33%
5
21%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1
Результаты матчей
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
46
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
28
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
146
614
713
317
218
119
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6