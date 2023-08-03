Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шанхай Порт отменен из-за положения "вне игры".

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Порт

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Каллон Исса и попал в каркас ворот!

83' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

81' Лэй У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лукаш Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Г О О О О Л - Каллон Исса забивает с правой ноги!

75' Лукаш Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Судье надоело, что Fan Yang тянет время и он наказал его горчичником

73' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Zihao Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Zihao Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Матч возобновлен

68' Jingqi Fang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Оооо... вот это был удар! Лукаш Жоау должен был забить с этой позиции.

67' Хуэй-Кан Цай пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang ловит мяч

67' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шанхай Порт пробьет пенальти!

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шанхай Порт

65' Берич Роберт пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Han получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Yinong Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Zihao Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

48' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Zihao Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля