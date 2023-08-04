Тур: 20. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Shuran Gan
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
11
Давидсон
13
Marcao
V
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Jinfeng Lai
-
38 Jinming Fan
-
22 Jin Cheng
-
-
21 Shengpan Ji
-
-
-
39 Yudong Wang
-
31 Bin Gu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
24 Liuyu DuanПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
28 Denny Wang
-
32 Haidong Lu
-
-
-
-
17 Chen Yuhao
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|10 (1)
|0.53
|Леонардо Родригес
|4
|0.21
|Di Gao
|4
|0.21
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.16
|Андрияшевич Франко
|2
|0.11
|Junsheng Yao
|2
|0.11
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|9 (1)
|0.47
|Ademilson
|4 (1)
|0.21
|Qianglong Tao
|3
|0.16
|Се Пэнфэй
|2
|0.11
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.11
|Давидсон
|2 (1)
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.11
|Yang Li3
|2
|0.11
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
7
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
13
9
Чжэцзян Профессионал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ухань Три Таунс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
74% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
14
16
Голы по времени матча
Забито
14
20
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
7
50%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
13%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
30
29
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
7%
3
10%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
3
10%
8
28%
31-45
8
27%
4
14%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
5
17%
7
24%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
12%
3
15%
1-15
6
24%
4
20%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
118
712
316
415
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6