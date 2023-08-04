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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Shuran Gan
Чжэцзян Профессионал
2:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
1:0
7' Гол
Мушекви Няша
1:1
29' Гол
Се Пэнфэй
2:1
42' Гол
Леонардо Родригес
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Н'Думбу Александр
58' Красная карточка
Н'Думбу Александр
89' Желтая карточка
Давидсон
90' Желтая карточка
Bin Gu
90'+6

Ход матча

7'
Мушекви Няша
(Xin Yue)
1:0
29'
1:1
Се Пэнфэй
(Станчу Николае)
42'
Леонардо Родригес
(Н'Думбу Александр)
2:1
56'
Н'Думбу Александр
 
58'
Н'Думбу Александр
 
62'
 
Чжипэн Цзян
Гао Чжуньи
62'
 
Якубу Абдул-Азиз
Пак Чжи Су
62'
 
Хан Жэнь
Liuyu Duan
62'
Bin Gu
Мушекви Няша
 
67'
 
Dinghao Yan
Чао Хэ
72'
Лён Нок-Хан
Di Gao
 
72'
Dongsheng Wang
Xin Yue
 
76'
Haofan Liu
Yu Dong
 
89'
 
Давидсон
90'
Bin Gu
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 342 Количество передач 328
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
8
Н'Думбу
Александр
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
45
Леонардо
Родригес
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
5
Пак
Чжи
Су
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
11
Давидсон
13
Marcao
V
Чжэцзян Профессионал
4-3-1-2
Ухань Три Таунс
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 11 (1) 0.55
Леонардо Родригес 5 0.25
Di Gao 4 0.2
Куасси Жан 3 (1) 0.15
Андрияшевич Франко 2 0.1
Junsheng Yao 2 0.1
Цзяци Чжан 1 0.05
Поссиньоло Лукас 1 0.05
Zheng'ao Sun 1 0.05
Ulrich Ewolo 1 0.05
Tixiang Li 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 9 (1) 0.45
Ademilson 4 (1) 0.2
Се Пэнфэй 3 0.15
Qianglong Tao 3 0.15
Вэй Ши-Хао 2 0.1
Давидсон 2 (1) 0.1
Ханьвэнь Дэн 2 0.1
Yang Li3 2 0.1
Dinghao Yan 1 0.05
Liuyu Duan 1 0.05
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Мушекви Няша 1 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Хан Жэнь 2 1
Имин Лю 3 0
Чао Хэ 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
8
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ухань Три Таунс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

13
9
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ухань Три Таунс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
70% (14)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

16
21
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
7
44%
3
14%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

32
30
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
4
13%
8
27%
31-45
8
25%
4
13%
46-60
7
22%
6
20%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
12%
4
18%
1-15
7
27%
4
18%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
7
27%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 30%
1:2
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
12
8
1.5
7
13
3
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
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