Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Marcao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Н'Думбу Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Marcao не смог попасть в створ ударом издали

38' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ухань Три Таунс будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ухань Три Таунс

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Marcao нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

24' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

23' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

19' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Гао Ди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чжэцзян Профессионал будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Чжэцзян Профессионал

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.