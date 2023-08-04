Тур: 20. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Shuran Gan
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМушекви Няша
1:1
29' ГолСе Пэнфэй
2:1
42' ГолЛеонардо Родригес
56' Undefined phrase: football_event_Н'Думбу Александр
58' Красная карточкаН'Думбу Александр
89' Желтая карточкаДавидсон
90' Желтая карточкаBin Gu
90'+6
Ход матча
7'
1:0
29'
1:1
42'
62'
62'
67'
72'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 7
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
342 Количество передач 328
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
9
Di
Gao
30
Мушекви
Няша
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
24
Liuyu
Duan
11
Давидсон
13
Marcao
V
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Jinfeng Lai
-
38 Jinming Fan
-
22 Jin Cheng
-
-
21 Shengpan Ji
-
-
-
39 Yudong Wang
-
31 Bin Gu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
24 Liuyu DuanПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
2 Yang Li3
-
28 Denny Wang
-
32 Haidong Lu
-
-
-
-
17 Chen Yuhao
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|11 (1)
|0.55
|Леонардо Родригес
|5
|0.25
|Di Gao
|4
|0.2
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.15
|Андрияшевич Франко
|2
|0.1
|Junsheng Yao
|2
|0.1
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Tixiang Li
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|9 (1)
|0.45
|Ademilson
|4 (1)
|0.2
|Се Пэнфэй
|3
|0.15
|Qianglong Tao
|3
|0.15
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.1
|Давидсон
|2 (1)
|0.1
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.1
|Yang Li3
|2
|0.1
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
1
8
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ухань Три Таунс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
13
9
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ухань Три Таунс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
70% (14)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
16
21
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
7
44%
3
14%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
2
17%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
32
30
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
4
13%
8
27%
31-45
8
25%
4
13%
46-60
7
22%
6
20%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
12%
4
18%
1-15
7
27%
4
18%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
7
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чжэцзян Профессионал 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 30%
1:2
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
64
36
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
128
713
317
416
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6