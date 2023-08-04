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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Циндао Чжуннэн
0:0
Первый тайм: 2'
Ченду Беттер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Ченду Беттер Сити
2.75
3.20
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
7
Паласиос
Мануэль
24
Chuang
Tang
18
Andrigo
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 6 (2) 0.32
Кангва Эванс 4 0.21
Wei Zhang I 3 0.16
Aleksandar Andrejevic 2 0.11
Сарич Элвис 2 (1) 0.11
Чен Чуньсинь 1 0.05
Chien-Ming Wang 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.47
Ким Мин-У 5 0.26
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.21
Ромуло 3 0.16
Мяо Тан 2 0.11
Чоу Тим 2 0.11
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Жуй Ган 0 0
Паласиос Мануэль 0 0
Ган Чао 0 0
Andrigo 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 5 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
7
Циндао Чжуннэн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченду Беттер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

1
18
Циндао Чжуннэн
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Ченду Беттер Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

3
25

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
5
50%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

7
19
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
71%
3
16%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
8
26%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
8
38%
4
13%
61-75
6
29%
6
19%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
1
4%
2
10%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
8
31%
6
29%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
4
1.5
7
4
2
7
2.5
2
9
1
8
3.5
1
10
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
10
9
2
17
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
3.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Цанчжоу Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Ченду Беттер Сити контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Циндао Чжуннэн начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Ченду Беттер Сити
2.75
3.20
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 0:0 Ченду Беттер Сити онлайн

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