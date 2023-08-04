Тур: 20. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Xing Qi
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолChien-Ming Wang
2:0
33' ГолФорбс Браун
3:0
45' ГолСарич Элвис
3:1
49' ГолAndrigo
52' Желтая карточкаЧоу Тим
3:2
83' ГолЭлкесон Кардосо
90'+13
Ход матча
7'
1:0
33'
2:0
36'
45'
3:0
52'
67'
77'
83'
3:2
86'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
231 Количество передач 420
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
24
Chuang
Tang
18
Andrigo
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
14 Цзин ФэнЗащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
-
5 Yibo Sha
-
17 Yuncheng Fu
-
12 Чен Чуньсинь
-
29 Chaoyang Liu
-
18 Ming Hu
-
-
45 Marko Saric
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
19 Yanfeng DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
-
24 Chuang TangНападающий
-
18 AndrigoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ран Вэйфэн
-
36 Гоу Чжунчен
-
27 Лю2 Бин
-
3 Тан Синь
-
2 Ху Хетао
-
23 Yiming Yang
-
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.35
|Кангва Эванс
|4
|0.2
|Wei Zhang I
|3
|0.15
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.15
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.1
|Chien-Ming Wang
|2
|0.1
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.45
|Ким Мин-У
|5
|0.25
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.25
|Ромуло
|3
|0.15
|Мяо Тан
|2
|0.1
|Чоу Тим
|2
|0.1
|Andrigo
|1
|0.05
|Тан Синь
|1
|0.05
|Zhuoyi Feng
|1
|0.05
|Ruibao Hu
|1
|0.05
|Лю Тао
|1
|0.05
|Chuang Tang
|1
|0.05
|Жуй Ган
|0
|0
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|5
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
9
Циндао Чжуннэн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
1
18
Циндао Чжуннэн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ченду Беттер Сити
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
3
27
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
7
19
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
71%
3
16%
61-75
1
14%
2
11%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
4
17%
5
15%
1-15
2
8%
8
24%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
1
4%
7
21%
46-60
8
33%
4
12%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
6
21%
6
25%
31-45
9
32%
6
25%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
5
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
64
74
37
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
812
119
317
416
119
119
119
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6