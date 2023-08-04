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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Циндао Чжуннэн
3:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
7' Гол
Chien-Ming Wang
2:0
33' Гол
Форбс Браун
3:0
45' Гол
Сарич Элвис
3:1
49' Гол
Andrigo
52' Желтая карточка
Чоу Тим
3:2
83' Гол
Элкесон Кардосо
90'+13

Ход матча

7'
Chien-Ming Wang
1:0
33'
Форбс Браун
(Wei Zhang I)
2:0
36'
 
Мяо Тан
Ган Чао
36'
 
Zhuoyi Feng
Тан Синь
45'
Сарич Элвис
3:0
46'
 
Yiming Yang
Виндбихлер Рихард
49'
3:1
Andrigo
(Ким Мин-У)
52'
 
Чоу Тим
65'
 
Элкесон Кардосо
Chuang Tang
67'
Цзин Фэн
Синьли Пэн
 
69'
 
Лю2 Бин
Ruibao Hu
77'
Цзю Янь
Кангва Эванс
 
83'
3:2
Элкесон Кардосо
(Тан Синь)
86'
Yibo Sha
Junshuai Liu
 
86'
Marko Saric
Форбс Браун
 
86'
Ма Ксянгью
Wei Zhang I
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 231 Количество передач 420
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
7
Паласиос
Мануэль
24
Chuang
Tang
18
Andrigo
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.35
Кангва Эванс 4 0.2
Wei Zhang I 3 0.15
Сарич Элвис 3 (1) 0.15
Aleksandar Andrejevic 2 0.1
Chien-Ming Wang 2 0.1
Чен Чуньсинь 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.45
Ким Мин-У 5 0.25
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.25
Ромуло 3 0.15
Мяо Тан 2 0.1
Чоу Тим 2 0.1
Andrigo 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Жуй Ган 0 0
Паласиос Мануэль 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 5 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
9
Циндао Чжуннэн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

1
18
Циндао Чжуннэн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ченду Беттер Сити
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

3
27

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

7
19
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
71%
3
16%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
4
17%
5
15%
1-15
2
8%
8
24%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
1
4%
7
21%
46-60
8
33%
4
12%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
6
21%
6
25%
31-45
9
32%
6
25%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
5
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
7
4
3
7
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
8
12
1.5
11
9
3
17
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
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