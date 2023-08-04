Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Aleksandar Andrejevic пробует нанести удар издали, но Tao Jian ловит мяч

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Andrigo получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Andrigo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Забив гол, Ченду Беттер Сити сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

81' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Лю2 Бин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Chien-Ming Wang ослабляет давление, выбив мяч.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тактическая замена. Эванс Кангва уходит с поля и его заменяет Цзю Янь

76' Junshuai Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Jinbao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Паласиос Мануэль нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

73' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тан Синь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Цзин Фэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Цзин Фэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Chuang Tang уходит с поля и его заменяет Элкесон Кардосо

64' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Chien-Ming Wang из команды Циндао Чжуннэн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Yiming Yang нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

59' Паласиос Мануэль пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

58' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Эванс Кангва не смог попасть в створ ударом издали

55' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оооо... вот это был удар! Ким Мин-У должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Chuang Tang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Чоу Тим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

52' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Tao Jian взял и забрал мяч на выходе

47' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.