Тур: 20. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Long Zhang
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Ning Lu
-
30 Xinyang Yang
-
21 Qi Cui
-
27 Li Zhang II
-
15 Yuda Tian
-
36 Chao Fan
-
25 Huapeng Wang
-
17 Hong Li
-
-
-
32 Лукич Ненад
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
35 Zhuoyu Yang
-
5 Sheng Ma
-
36 Zhongyi Qiu
-
30 Xiangbin Li
-
-
44 Ruan Yang
-
21 Jiahao Wang
-
2 Lai Wei
-
Главный тренер: Gabriel de la Torre
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.63
|Тан Лонг
|7
|0.37
|Сержиньо Солер
|3
|0.16
|Jinxian Wang
|2
|0.11
|Цуль Петер
|2
|0.11
|Chengjian Liao
|2
|0.11
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Чанчэн Чэн
|1
|0.05
|Zhiyu Yan
|1
|0.05
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|6
|0.32
|Балде Ромарио
|4
|0.21
|Морелатто Лукас
|1
|0.05
|Haoqian Zheng
|1
|0.05
|Song Wang
|1
|0.05
|Kang Cao
|1
|0.05
|Пуцлин Давид
|1
|0.05
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Лонг
|3
|0
|Цуль Петер
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Zhiyu Yan
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Yeljan Shinar
|4
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
6
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
9
7
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Наньтун Чжиюнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
15
13
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
25%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
6%
2
18%
76-90
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Забито
30
15
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
13%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
13%
4
27%
31-45
3
10%
4
27%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90
Пропущено
31
26
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
8
26%
3
12%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
1:0
5 раз 26%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
13 раз 68%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
19
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
910
118
514
217
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6