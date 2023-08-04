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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Чанчунь Ятай
0:0
Первый тайм: 2'
Наньтун Чжиюнь
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Наньтун Чжиюнь
2.10
3.75
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
11
Sabit
Abdusalam
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
32
Qinghao
Xue
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
4
Yeljan
Shinar
33
Song
Wang
6
Ming
Yang
Yang
8
Морелатто
Лукас
7
Zilei
Jiang
9
Кастильо
Роман
11
Балде
Ромарио
Чанчунь Ятай
4-4-2
Наньтун Чжиюнь
3-4-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
0:1
К
0:1
ПЛК
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.63
Тан Лонг 7 0.37
Сержиньо Солер 3 0.16
Jinxian Wang 2 0.11
Цуль Петер 2 0.11
Chengjian Liao 2 0.11
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 6 0.32
Балде Ромарио 4 0.21
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Kang Cao 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Ming Yang Yang 4 0
Yeljan Shinar 4 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
6
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

9
7
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Наньтун Чжиюнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

15
13

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
25%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Забито

30
15
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
13%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
13%
4
27%
31-45
3
10%
4
27%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90

Пропущено

31
26
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
8
26%
3
12%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
1:0
5 раз 26%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
13 раз 68%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
1
9
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
1
18
5
14
2.5
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
3.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Цанчжоу Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Чанчунь Ятай контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Наньтун Чжиюнь начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Наньтун Чжиюнь
2.10
3.75
4.00
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Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь онлайн

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