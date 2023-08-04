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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Чанчунь Ятай
1:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
24' Желтая карточка
Yeljan Shinar
1:0
38' Гол
Цуль Петер
52' Желтая карточка
Ming Yang Yang
1:1
55' Гол
Кастильо Роман
68' Желтая карточка
Yufeng Zhang
87' Желтая карточка
Chao Fan
90'+4

Ход матча

24'
 
Yeljan Shinar
38'
Цуль Петер
(Тан Лонг)
1:0
46'
 
Ruan Yang
Zilei Jiang
52'
 
Ming Yang Yang
55'
1:1
Кастильо Роман
(Балде Ромарио)
66'
Лукич Ненад
Чанчэн Чэн
 
68'
Yufeng Zhang
 
73'
Li Zhang II
Sabit Abdusalam
 
77'
 
Kang Cao
Song Wang
77'
 
Пуцлин Давид
Морелатто Лукас
85'
Chao Fan
Zhiyu Yan
 
85'
Qi Cui
Jinxian Wang
 
85'
 
Haoqian Zheng
Ming Yang Yang
87'
Chao Fan
 
90'
 
Xiangbin Li
Кастильо Роман

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 365 Количество передач 338
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
11
Sabit
Abdusalam
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
6
Ming
Yang
Yang
33
Song
Wang
8
Морелатто
Лукас
7
Zilei
Jiang
9
Кастильо
Роман
11
Балде
Ромарио
Чанчунь Ятай
4-4-2
Наньтун Чжиюнь
4-3-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
0:1
К
0:1
ПЛК
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.6
Тан Лонг 7 0.35
Цуль Петер 3 0.15
Сержиньо Солер 3 0.15
Jinxian Wang 2 0.1
Chengjian Liao 2 0.1
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.35
Балде Ромарио 4 0.2
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Kang Cao 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yufeng Zhang 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 5 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Yeljan Shinar 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
7
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

9
7
Чанчунь Ятай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Наньтун Чжиюнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

16
14

Голы по времени матча

Забито

17
7
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
24%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
6
35%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Забито

31
16
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
5
16%
4
25%
31-45
3
10%
5
31%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
9
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

32
27
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
8
25%
3
11%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
8 раз 40%
1:0
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
14 раз 70%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
1
9
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
1
19
5
15
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 51%, Наньтун Чжиюнь: 49%.
  • 94'
    Балде Ромарио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Пуцлин Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Наньтун Чжиюнь пытается что-то создать.
  • 93'
    Йи Тенг из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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