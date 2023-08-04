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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Бэйцзин Гоань
0:0
Первый тайм: 2'
Хэнань Цзянье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Хэнань Цзянье
1.63
4.40
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
16
Boxuan
Feng
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
5
Соуза
Жосеф
23
Йеннарис
Никлас
7
Кан
Сан-У
29
Абреу
Фабиу
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
33
Dilmurat
Mawlanyaz
3
Shuai
Yang2
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
16
Dilemet
Tudi
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.48
0.76

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

60
118

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.37
Кан Сан-У 5 (1) 0.26
Liyn Yang 4 0.21
Соуза Жосеф 3 0.16
Адеми Ариян 2 0.11
Чжанг Сичже 2 (1) 0.11
Hao Fang 2 0.11
Tianyi Gao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Абреу Фабиу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 9 (2) 0.47
Zichang Huang 2 0.11
Boyuan Feng 2 0.11
Пина Томас 1 0.05
Перейра Илдеберту 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 4 0
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Gang Wang 2 0
Tianyi Gao 2 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Hao Fang 1 0
Wenhao Jiang 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 5 0
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 3 0
Перейра Илдеберту 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Shuai Yang2 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хэнань Цзянье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
6
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хэнань Цзянье
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
10
Бэйцзин Гоань
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хэнань Цзянье
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
18%
3
43%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
8
25%
0
0%
76-90

Пропущено

26
23
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
2
8%
3
13%
1-15
8
31%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3
7
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
4
15
3
16
2.5
1
18
3
16
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
3.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Цанчжоу Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 2'
    Нгадеу Майкл из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Денич Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Хэнань Цзянье
1.63
4.40
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 0:0 Хэнань Цзянье онлайн

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