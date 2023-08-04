Тур: 20. Стадион: Воркерс. Главный судья: Jianxun Kou
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
16
Boxuan
Feng
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
29
Абреу
Фабиу
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
16
Dilemet
Tudi
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
18 Hao Fang
-
20 Ziming Wang
-
-
43 Wenhao Jiang
-
21 Yuan Zhang2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
14 Tianyu Gao
-
-
11 Zhao Ke
-
26 Jiahui Liu
-
-
29 Yihao Zhong
-
32 Dong Han
-
30 Tenglong Li
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.23
0.5
Среднее время на гол
73
180
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
1.48
0.76
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
60
118
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.37
|Кан Сан-У
|5 (1)
|0.26
|Liyn Yang
|4
|0.21
|Соуза Жосеф
|3
|0.16
|Адеми Ариян
|2
|0.11
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.11
|Hao Fang
|2
|0.11
|Tianyi Gao
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.05
|Пяо Чэн
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.05
|Yang Bai
|1
|0.05
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Абреу Фабиу
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|9 (2)
|0.47
|Zichang Huang
|2
|0.11
|Boyuan Feng
|2
|0.11
|Пина Томас
|1
|0.05
|Перейра Илдеберту
|1
|0.05
|Межеевски Адриан
|1
|0.05
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|5
|0
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Перейра Илдеберту
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хэнань Цзянье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
6
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хэнань Цзянье
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
10
Бэйцзин Гоань
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хэнань Цзянье
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
18%
3
43%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
9%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
8
25%
0
0%
76-90
Пропущено
26
23
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
2
8%
3
13%
1-15
8
31%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
4
15%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
37
37
19
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
127
613
415
316
118
316
217
118
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6